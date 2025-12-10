¿Austeridad para quién? Reparten cajas con el libro de AMLO en el Senado sin explicación

En un país donde persisten reclamos por hospitales sin medicinas, obras inconclusas y escándalos de corrupción que aún no encuentran respuesta, en el Senado apareció un gesto que no pasó desapercibido: cajas completas del nuevo libro de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), “Grandeza”, fueron entregadas como si se tratara de regalos oficiales, enviados directamente a las oficinas de los legisladores de Morena.

Morena distribuye ejemplares del nuevo libro del expresidente López Obrador

De acuerdo con versiones del propio Senado, los legisladores morenistas recibieron decenas de ejemplares de la obra recién publicada por la editorial Planeta. Cada caja venía acompañada de una tarjeta con un mensaje inequívoco:

“Con los atentos saludos de Adán Augusto López Hernández, senador de la República”.

¿Adán Augusto el anfitrión de los regalos?

La reaparición de López Obrador desata críticas inmediatas po libro "Grandeza"

La aparición del expresidente para presentar su libro, luego de más de un año prácticamente fuera del debate mediático, no tardó en generar reacciones. Y una de las más duras vino del actor Joaquín Cosío.

A través de un mensaje en X, Cosío cuestionó tanto la nueva publicación como la actitud del exmandatario. En un comentario directo al video donde López Obrador promueve su obra desde Tabasco, el actor escribió:

“Este personaje se presenta como si no hubiera destruido el país, orondo, cínico, con las vergüenzas del AIFA y el Tren Maya detrás, y las corruptelas de sus hijos y sus colaboradores corruptos sobre sus hombros, sinvergüenza, confiado en la impunidad que le confiere el gobierno actual”.

La crítica del actor no solo retomó las obras emblemáticas de la administración anterior, sino también los escándalos que continúan marcando a su círculo cercano.

*Información en desarrollo*