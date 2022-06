Adulto mayor extraviado en la Cuauhtémoc, busca a su familia

Esta noche, vecinos de la colonia Obrera localizaron y ayudaron a un adulto mayor extraviado en la colonia Obrera, de la alcaldía Cuauhtémoc; continúan buscando a su familia.

El señor identificado como Alfonso Romero, de 65 años de edad, fue auxiliado por un vecino luego de caer al suelo de la calle Río Balsas. Posteriormente, señaló que su domicilio se encontraba junto a una estación de bomberos; sin embargo, en dicha colonia no se encuentra ningún centro de bomberos.

‘Se cayó el señor y la gente pasaba y no lo ayudaba, yo me acerque a él para levantarlo… me dice que su domicilio está cerca de una estación de bomberos, pero ahí no hay.’ aseguró el hombre que lo encontró.

Además, el adulto mayor detalló que había salido a trabajar, pero que olvidó cómo regresar.

Fiscalía capitalina ayudará al adulto mayor a localizar a su familia

Luego de platicar un rato con el adulto mayor extraviado, el hombre se percató de que todas las referencias que le proporcionaba no correspondían a la colonia Obrera, ni a la Narvarte, de donde el señor aseguraba ser originario.

Por tal motivo, el ciudadano, junto con sus acompañantes, decidieron llevarlo a la Fiscalía Especializada para la Búsqueda, Localización e Investigación de Personas Desaparecidas, ubicada en la calle Isabel La Católica 185, con la esperanza de recibir apoyo por parte de las autoridades para dar con la familia del señor extraviado.

A pesar de que dicha Fiscalía solo atiende casos de personas desaparecidas, más no extraviadas, accedieron a ayudar al adulto mayor a encontrar a su familia .

En caso de conocerlo, favor de comunicarse a los teléfonos de la Fiscalía 53 45 50 67 y 53 45 50 84.