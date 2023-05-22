Irlanda multa a Meta por infringir en Facebook la privacidad de sus usuarios

Meta plataformas propietaria de Facebook Instagram y WhatsApp ha sido sancionada con una multa de 1,200 millones de Euros, equivalentes a 23 mil millones de pesos, por la Comisión de Protección de Datos de Irlanda (DPC) en relación con la transferencia de datos personales de sus usuarios desde la Unión europea a los Estados Unidos.

La sanción económica más cuantiosa impuesta en la Unión Europea

Se trata de la sanción económica más cuantiosa impuesta en la Unión Europea (UE) a una multinacional por infracciones relacionadas con la protección de datos, después de la multa de 746 millones de euros que recibió Amazon en 2021 por las autoridades de Luxemburgo, exige también que Meta Irealnd suspende cualquier transferencia futura de datos personales a Estados Unidos, dentro del periodo de cinco meses, a partir de la ficha de notificación de la decisión de la comisión de protección de datos de Irlanda.

La DPC señaló hoy en un comunicado que ha ordenado a Meta que suspenda la transferencia de datos personales de usuarios desde la Unión Europea a Estados Unidos, para lo que la tecnológica tiene un plazo de cinco meses para cumplirlo.

La investigación contra Meta inició en 2020

Autoridades de Irlanda habían comenzaron la investigación en agosto de 2020 y concluyeron que la transferencia de datos por parte de la multinacional se llevaron a cabo en violación del artículo 46 del reglamento general de protección de datos considerando que estas circunstancias deberán suspenderse las transferencias de datos.

Según la comisión, la compañía "siguió transfiriendo datos personales" desde la Unión Europea a Estados Unidos tras la sentencia emitida en 2020 por la Corte Europea de Justicia sobre protección de datos a raíz de una demanda presentada por el abogado y activista austríaco Maximillian Schrems.

"La decisión registra que Meta Ireland infringió el artículo 46 del reglamento general de protección de datos cuando continúo transfiriendo datos personales de la Unión Europea a Estados Unidos, tras la emisión de la sentencia del tribunal en el asunto comisionado de protección de datos contra Facebook Ireland Limited y Maximillian Schrems", expone la autoridad irlandesa.

Seis meses de plazo a Meta

La Comisión de Protección de Datos de Irlanda indicó hoy que Meta dispone de seis meses para "detener el procesamiento, incluido el almacenamiento" en Estados Unidos de datos personales de usuarios europeos que fueron transferidos infringiendo la GDPR, en una decisión, precisó, que no afecta a otras plataformas de la compañía, como Instagram o WhatsApp.

Facebook apelará sentencia

Desde la multinacional el presidente de asuntos globales de Meta, Nick Clegg y Jennifer Newstead, directora legal de la compañía han asegurado que la decisión no implica una interrupción inmediata de Facebook en Europa y han anunciado que la empresa apelará la sentencia, "incluida la multa injustificada e innecesaria" solicitando la suspensión de las órdenes por vía judicial.

Externaron que no se trata de las prácticas de privacidad de una empresa pues existe un conflicto de leyes fundamental entre las reglas del gobierno de los Estados Unidos sobre el acceso a los datos y los derechos de privacidad europeos que se espera que los legisladores resuelvan en verano.

La tecnológica aseguró que se siente "señalada y decepcionada", pues alegó que usa las mismas herramientas legales que "miles" de otras compañías del sector que operan en Europa.

En ese sentido han advertido que si la capacidad de transferir datos a través de las fronteras, internet corre el riesgo de dividirse en silos nacionales y regionales restringiendo la economía global y dejando los ciudadanos de diferentes países sin poder acceder a muchos servicios compartidos, por lo que brindar una base legal sólida para la transferencia de datos, entre la Unión europea y los Estados Unidos, ha sido una prioridad política en ambos lados del Atlántico durante muchos años.