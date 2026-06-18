Trump y Milei respaldan a Abelardo de la Espriella a días de las elecciones: ¿Puede eso influir en los resultados?

La recta final hacia la segunda vuelta presidencial en Colombia, programada para este domingo 21 de junio de 2026, hace eco entre mandatarios de toda América. En menos de 24 horas, dos de los líderes más influyentes de la derecha internacional, el presidente estadounidense Donald Trump y el mandatario argentino Javier Milei, compartieron mensajes de apoyo a la candidatura de Abelardo de la Espriella, conocido como "El Tigre".

Este doble respaldo aumenta el interés internacional en la ronda final de las elecciones colombianas y puede restablecer el equilibrio en América Latina.

|TruthSocial/ Donald Trump

¿Qué peso tiene el apoyo de Trump y Milei?

El hecho que llegaran al mismo tiempo los mensajes de apoyo de EU y Argentina busca consolidar el voto de los sectores que demandan un cambio de rumbo político, priorizando las agendas de seguridad y apertura de mercados. El impacto de estas declaraciones radica en la validación externa del proyecto de De la Espriella por parte de gobiernos clave para la economía y la diplomacia de la región.

Trump garantizó que un gobierno encabezado por De la Espriella contará con el respaldo institucional, comercial y financiero total de los Estados Unidos, enfocando su mensaje en la necesidad de recuperar la "ley y el orden", combatir el narcotráfico y reactivar el empleo.

Por su parte, el presidente argentino Javier Milei confirmó que sostuvo una conversación telefónica directa con el candidato colombiano este jueves. Milei enmarcó la elección como un dilema histórico: escoger el camino del crecimiento y la prosperidad o persistir en el modelo del "comunismo empobrecedor". El mandatario ratificó que la Argentina de La Libertad Avanza estará firmemente alineada con un eventual gobierno de De la Espriella.

Todo mi apoyo a @ABDELAESPRIELLA para el ballotage del 21 de junio...!!!



Hablamos hoy por teléfono y coincidimos en algo fundamental: este es el momento de Colombia. El camino es claro, más libertad económica, más seguridad, más comercio y cero tolerancia con el crimen… — Javier Milei (@JMilei) June 17, 2026

¿Puede el respaldo externo influir en los electores?

Estas elecciones están muy cerradas y el apoyo de los presidentes tiene peso porque se puede proyectar sobre cómo será la relación bilateral con ambos países y lo que eso puede beneficiar a Colombia.

Primero, funciona como un factor de movilización para el electorado de centroderecha e indecisos que temen el aislamiento internacional o el debilitamiento de las relaciones comerciales con socios históricos. Al enfatizar conceptos como la libertad económica, el libre comercio y la cooperación transnacional contra el crimen organizado, tanto Trump como Milei blindan la narrativa económica del candidato colombiano.

Segundo, la promesa de una alianza sólida entre Washington, Buenos Aires y Bogotá presenta a De la Espriella no solo como un candidato competitivo en el ámbito doméstico, sino como el eje de un bloque liberal renovado en el continente, un argumento de estabilidad de alto impacto de cara a la votación del 21 de junio.