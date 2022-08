Entre el lodo continúan afectados por tormenta en El Salto, Jalisco

La marca del agua y lodo aún es visible en toda la vivienda de la calle Canario de la colonia Cima Serena en El Salto, Jalisco afectada por la fuerte tormenta de este miércoles.

La sala, el refrigerador, la ropa, la televisión, los juguetes de los niños, la estufa, la cama, quedaron inservibles, llenos de lodo afuera de la vivienda.

Pierden su patrimonio tras tormenta en El Salto, Jalisco

En la finca vivían dos mujeres, dos hombres y dos niños; tuvieron que pedir ayuda a familiares para tener un techo dónde dormir y descansar después de la larga jornada de limpieza que tuvieron.

“Ha sido de angustia, desesperación de que pues se siente feo, en un cerrar de ojos pierdes todo y es bien feo. ¿Pudieron descansar, pudieron dormir? Pues mis niños son los que no, el más chiquito todavía sigue con el trauma yo creo porque si se despertaba y todavía me decía mami no te vayas a trabajar porque va a llover y me voy ahogar”, explic+o Chayo, unas de las afectadas.

Un pequeño perrito resguarda la vivienda, aún hay pertenencias que pudieran servir. Por el frío, se cobija con un muñeco de peluche, en espera de los moradores.

Les informaron que en una semana recibirán ayuda de la constructora. Mientras intentan rescatar de entre lodo algunas pertenencias.

Señaló la afectada: “Las constructoras se iban a hacer responsables de los daños. Supuestamente que en una semana estarían remodelando la casa. Solo me dijeron que ellos me retaban un hotel donde quedarme que para estarle moviendo a mi trabajo para que no quedará tan lejos”.

Aplican Plan DN-III en San Miguel El Alto

Debido a las fuertes lluvias que provocó el huracán “Frank”, las autoridades, confirmaron la aplicación del plan DN-III-E en la cabecera municipal de San Miguel El Alto, Jalisco.

Se desplegaron 50 elementos castrenses y ocho vehículos; serán los encargados de hacer el reconocimiento de las áreas afectadas, además, proporcionaron apoyo a 18 familias que resultaron afectadas..