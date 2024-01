Africam Safari: Así es el lugar donde vive ahora la jirafa Benito

Desde la madrugada de este martes 23 de enero, la famosa jirafa Benito ya se encuentra en el porque Africam Safari, luego de una larga lucha de activistas para mejorar sus condiciones de vida en un parque de Ciudad Juárez, Chihuahua. Hoy finalmente el espécimen ya está en su nueva morada.

Pero ¿Qué sabemos de ese parque de conservación de vida silvestre ubicado en el estado mexicano de Puebla? Te contamos un poco del lugar en el que habitan más de dos mil animales, ahora entre ellos la jirafa Benito.

¿Qué es Africam Safari?

Africam Safari es un parque de conservación de vida silvestre mexicano ubicado a 16.5 km de la ciudad de Puebla, en donde los animales deambulan en libertad controlada y en cautiverio. Fue fundado por el capitán Carlos Camacho Espíritu, empresario, locutor y piloto aviador quien durante sus viajes se hizo de ejemplares con los que formó una colección privada de animales en su casa.

Como la casa era muy visitada, decidió abrirla al público en un sitio donde pudiera acercar la gente a los animales, promoviendo así el aprecio por la fauna, a la vez que los animales estuvieran en condiciones semejantes a su hábitat natural para favorecer la subsistencia y reproducción.

Decidió poner al lugar Africam al parque, por el continente africano, lugar de procedencia de la mayor parte de los animales de su colección.

Africam Safari abrió el 2 de abril de 1972 y al morir el capitán Camacho el 28 de octubre de 1976, su esposa Louise Wardle de Camacho continuó el proyecto y, al morir ella en 1980, sus ocho hijos se encargaron de operar el parque.

En octubre de 2016, Africam Safari fue anfitrión del Congreso Mundial de Zoológicos y Acuarios WAZA 2016 (WAZA) en la Ciudad de Puebla, México. CAbe mencionar que este espacio está acreditado por la Association of Zoos and Aquariums y por la World Association of Zoos and Aquariums.

¿Cuántos animales viven en Africam Safari?

Africam Safari se ha convertido en una de las máximas atracciones turísticas del estado de Puebla.

Este centro de conservación, educación e investigación, alberga a más de 2 mil animales de 250 diferentes especies de todos los continentes, que se desarrollan libremente a través de espacios abiertos.

De sus 200 hectáreas, el parque cuenta con 80 donde al estilo safari, desde automóvil, es posible observar a los animales en áreas muy parecidas a sus hábitats de origen, en una aventura en la cual el visitante aprende cómo proteger y respetar la biodiversidad.

¿Cuánto cuesta la entrada a Africam Safari?

Africam Safari abre todos los días de 10:00 a 17:00 horas y el costo de los boletos -hasta enero de 2023- para ingresar al parque es de:



Adulto (a partir de 12 años): 385 pesos.

Niño (3 a 11 años): 375 pesos.

Pasaporte Anual: 965 pesos.

Personas con credencial de INAPAM: 192 pesos.

Niños menores de 3 años no pagan boleto.

El costo de la entrada es por persona y el Safari se recorre en auto particular.