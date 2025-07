Mientras la presidenta Claudia Sheinbaum ofrecía avances y una inversión multimillonaria para mejorar el sistema de salud en Tabasco, familiares de pacientes y usuarios del Hospital Juan Graham Casasús denunciaron una realidad distinta: carencia de medicamentos, especialistas y equipo médico.

Además, locatarios y pescadores expresaron su descontento por corrupción y desplazamientos que afectan su modo de vida. Estas voces inconformes revelan una urgente crisis que no fue escuchada durante la visita presidencial.

Las denuncias principales incluyen falta de atención y medicamentos

En medio del discurso oficial, familiares de pacientes del Hospital Juan Graham Casasús en Villahermosa expresaron su frustración por la insuficiencia de atención. Liliana Jiménez narró que su madre “no puede respirar y me la entubaron, y me la entubaron hasta el día domingo que hubo un ventilador disponible”. José del Carmen Velázquez enfatizó que “no nos apoyan con los medicamentos, tenemos que comprarlos, pues que según no hay”.

Luis Morales denunció: “No hay medicamentos, no hay doctores, pintan el edificio nomás porque viene ella, y eso no se vale”. Cristina Rivera reveló los altos gastos que ha afrontado para que su hijo reciba insumos médicos: “Ya llevamos gastado más de 25 mil pesos y todavía no le curan al niño, no le han detectado” y añadió que les dan números para que compren lo que el hospital no proporciona.

Más voces inconformes: corrupción y desplazamientos en Tabasco

Previo a la llegada de la mandataria, locatarios del mercado de la colonia Gaviotas denunciaron corrupción en la entrega de espacios comerciales: “Nos prometieron que íbamos a estar en mejores condiciones y la verdad es que ha sido todo lo contrario”.

Por otro lado, pescadores de Centla alertaron sobre el desplazamiento causado por la construcción de un gasoducto de CFE, afectando su principal fuente de ingresos. Joaquín Madrigal, presidente de cooperativas pesqueras, declaró: “Nos están quitando la comida, ya nos estamos quedando sin espacio para pescar”.

Promesas oficiales que no alcanzan a cubrir la urgencia social

En su tercera visita a Tabasco, Claudia Sheinbaum recibió escritos de inconformidad y ofreció nuevas promesas en el hospital, aunque las demandas de medicamentos, equipo y especialistas siguen pendientes, al igual que las quejas sociales por corrupción y desplazamiento.