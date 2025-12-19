¡Indignante! Agentes de ICE arrastran a mujer en la nieve durante violenta detención en Minneapolis, EU

Un video captado por un vecino en Minneapolis, Minnesota ha desatado una ola de indignación en Estados Unidos. Las imágenes muestran el momento en que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) sujetan a una mujer boca abajo contra la nieve después de haberla arrastrado por el suelo.

El audio del incidente sugiere que la mujer podría estar embarazada, una afirmación que ha intensificado la controversia, aunque las autoridades federales aún no la han confirmado. La mujer, originaria de Ecuador, fue trasladada a un centro de detención en Illinois, mientras que el paradero de su pareja sigue siendo incierto.

Ice agents was on one today over in south Minneapolis, Minnesota in a Somali neighborhood. pic.twitter.com/D0sdAJEwzT — Motivation To Hustle (@Tav_E_Fresh) December 16, 2025

ICE se defiende: "Fuimos atacados por una multitud"

Según la versión oficial de ICE, lo que comenzó como una detención de rutina se convirtió en un escenario de riesgo. La agencia afirma que sus oficiales fueron atacados por una "turba de alborotadores" que lanzaron nieve y otros objetos.

Tricia McLaughlin , subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, informó que dos ciudadanos estadounidenses fueron detenidos por agredir a oficiales federales. Según el reporte, los agentes sufrieron cortes y múltiples lesiones durante el altercado, lo que justificó, desde su perspectiva, el uso de tasers y agentes químicos irritantes para dispersar a la gente.

Choque de autoridades: La policía de Minneapolis critica a ICE

El Jefe de la Policía de Minneapolis, Brian O'Hara , se sumó a las críticas contra el procedimiento federal. Aunque sus oficiales acudieron al llamado de auxilio de ICE, O'Hara decidió retirar a su personal al notar que la situación no requería mayor intervención policial y que la escena ya era segura.

O'Hara fue enfático al señalar que, mientras su corporación ha entrenado intensamente en desescalada de violencia, no ve la misma disposición en otras agencias. En un momento del video, se escucha a un agente federal gritar a la multitud: "¿Quién quiere más?" tras usar su taser, una actitud que la policía local calificó como innecesaria y provocadora.

BREAKING: In an extraordinarily powerful moment, Minneapolis police chief Brian O'Hara just delivered an incredible speech slamming ICE’s immoral attacks on communities during the holidays. This is so powerful.✊🏼

pic.twitter.com/ddMa3Vem0y — Dr.Sam Youssef Ph.D.,M.Sc.,DPT. (@drhossamsamy65) December 18, 2025

Qué pasará con la mujer detenida por ICE

El caso ha escalado a niveles diplomáticos y legales. Organizaciones de derechos civiles en Minnesota están exigiendo transparencia sobre el estado de salud de la mujer y detalles sobre los cargos que enfrentan los jóvenes ecuatorianos. El contraste entre la narrativa de "ataque de agitadores" de ICE y las imágenes de la mujer siendo sometida en la nieve mantiene a la ciudad de Minneapolis en un estado de alta tensión política y social.