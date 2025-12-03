“Malvado y repugnante”: Sabrina Carpenter estalla contra la Casa Blanca por usar su música en video de ICE

Sabrina Carpenter, estrella del pop estadounidense, lanzó un contundente mensaje contra la Casa Blanca lurgo de descubrir que una de sus canciones fue utilizada en un video oficial que muestra a agentes de ICE deteniendo personas en la vía pública. El clip, publicado en redes sociales del gobierno del presidente Donald Trump, incluyó su éxito de 2024, “Juno”, en un montaje de redadas migratorias que generó fuerte controversia en Estados Unidos.

this video is evil and disgusting. Do not ever involve me or my music to benefit your inhumane agenda. — Sabrina Carpenter (@SabrinaAnnLynn) December 2, 2025

La artista estadounidense, de 25 años, reaccionó de inmediato en su cuenta de “X”, antes Twitter: “Este video es malvado y repugnante. No usen mi música para promover su agenda inhumana”.

¿Qué contenía el video que desató la furia de Sabrina Carpenter?

El video, compartido por el equipo de comunicación de la Casa Blanca, muestra a agentes de Immigration and Customs Enforcement (ICE), mientras persiguen y detienen a varias personas mientras testigos graban con sus teléfonos. Sobre las imágenes se escucha “Juno”, uno de los mayores éxitos de Carpenter, acompañado del mensaje: “Have you ever tried this one? Bye-bye”, en una referencia directa a la letra de la canción.

Cabe señalar que esta tensión se suma a los más de dos decenas de artistas, entre los que se destacan Neil Young y The Rolling Stones, que han exigido que Trump deje de usar su música en materiales y eventos oficiales.

¿Cómo respondió la Casa Blanca sobre el uso de la Música de Sabrina Carpenter?

Abigail Jackson, portavoz de la administración Trump, respondió con dureza: “No pediremos disculpas por deportar a criminales peligrosos. Cualquiera que defienda a esos monstruos debe ser estúpido… ¿o lento?”, declaró, intensificando la polémica.

Es importante decir que el polémico video forma parte de la estrategia de comunicación digital de Trump durante su segundo mandato, en el que su equipo suele emplear canciones populares para destacar acciones de gobierno. En este caso, se busca reforzar su campaña de operativos migratorios, una de sus prioridades desde enero pasado.

La grabación aparentemente pretende promover la política de “mano dura” contra la migración irregular, misma que ha recibido críticas de organizaciones y figuras públicas, incluyendo al Papa Leo XIV, por los métodos utilizados: detenciones en vecindarios hispanos, redadas en edificios de vivienda y arrestos en tribunales.

Redadas del ICE desatan indignación: mujeres bloquean calles tras irrupción en guardería infantil

¿Qué implica este nuevo choque entre artistas y gobierno de Trump?

El conflicto abre nuevamente el debate acerca de derechos de autor, uso político de la música y la imagen pública de los artistas. Carpenter, recientemente ganadora del Grammy, se suma a una larga lista de músicos que han rechazado públicamente ser asociados con políticas federales del gobierno de Trump.

Además, este enfrentamiento subraya cómo la cultura pop y la política chocan cada vez con mayor fuerza en el ecosistema digital, ¿crees que los artistas deberían poder impedir totalmente que sus canciones sean usadas por gobiernos?