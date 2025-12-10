Desvió 723 Millones: César Duarte dormirá en el Altiplano acusado de lavado de dinero

El exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, no recuperará su libertad. Una jueza federal determinó que el exmandatario deberá permanecer recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, bajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

La situación jurídica de Duarte se definirá el próximo sábado, fecha en la que se determinará si es vinculado a proceso por el delito de lavado de dinero (operaciones con recursos de procedencia ilícita).

La Acusación: 723 millones a empresas familiares

La Fiscalía General de la República (FGR) presentó una imputación contundente . Acusa a Duarte de orquestar el desvío de 723 millones de pesos del erario público durante su gestión entre 2010 y 2016.

Según la investigación federal, el dinero fue extraído bajo la fachada de supuestos apoyos destinados al sector ganadero. Sin embargo, los recursos no llegaron a los productores, sino que fueron triangulados para terminar en las cuentas de cuatro empresas propiedad del propio exgobernador y de su familia.

La FGR sostiene que Duarte utilizó estructuras del Sistema Financiero Mexicano para simular operaciones legales y ocultar el origen ilícito de estos fondos.

¿Qué sigue con César Duarte?

Este nuevo proceso penal marca un cambio drástico en la situación legal del exgobernador. Aunque Duarte fue extraditado en 2022 para enfrentar cargos estatales por peculado, el gobierno de México solicitó a Estados Unidos una excepción a la "regla de especialidad" para poder juzgarlo por delitos federales adicionales.

Esta autorización fue concedida apenas el pasado 4 de diciembre de 2025, lo que permitió a la FGR ejecutar la orden de aprehensión pendiente y llevar a Duarte ante la justicia federal.