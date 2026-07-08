Caos en la GAM: Enorme grieta de 300 metros alerta a vecinos y automovilistas de San Juan de Aragón; temen un grave accidente

Más de 300 metros de pavimento partido mantiene en alerta a peatones y automovilistas en calles de la colonia San Juan de Aragón, en la alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México (CDMX). Incluso un auto cayó en la hendidura de 1.3 metros de profundidad cuando circulaba por la zona.

A pesar de que la enorme grieta ya está siendo reparada, la incertidumbre entre los que transitan por la zona crece, pues desconocen su el daño representa un riesgo mayor.

“La verdad es muy difícil, necesitamos que sí le pongan más empeño a tomar medidas (...) Hay personas adultas, corremos mucho peligro y también por los carros”, explicó Blanca, vecina afectada.

