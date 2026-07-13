Cadena perpetua para “El Mayo” destapa nuevas revelaciones del Cártel de Sinaloa

La cadena perpetua para “El Mayo” Zambada tomó un nuevo rumbo luego de que la Fiscalía de Estados Unidos solicitara al juez una condena de por vida, además del decomiso de 15 mil millones de dólares. En los documentos judiciales, los fiscales sostienen que el fundador del Cártel de Sinaloa dirigió durante décadas una red dedicada al tráfico de drogas y que la organización habría pagado millones de dólares en sobornos a políticos, militares y policías mexicanos para operar sin obstáculos.

La audiencia de sentencia está programada para el próximo 20 de julio y, una semana después, se llevará a cabo la de Ovidio Guzmán, quien también firmó un acuerdo de cooperación con las autoridades estadounidenses.

A estas colaboraciones se suma Mauro Alberto Núñez Ojeda, “El Jando”, identificado como uno de los operadores de mayor confianza de Los Chapitos. De acuerdo con su confesión ante fiscales de Estados Unidos, coordinó durante años la flotilla aérea del grupo criminal, supervisó pilotos, mecánicos y rutas para transportar droga, armas y personas, además de revelar la existencia de pistas clandestinas utilizadas por la organización.

Su testimonio, junto con el de otros colaboradores, podría fortalecer las investigaciones que mantiene la justicia estadounidense contra la estructura del Cártel de Sinaloa.