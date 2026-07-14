“Estoy dispuesta a hablar": Marina del Pilar pasó a ser “espía” de EU

En los audios que ha reconocido Marina del Pilar Ávila como reales, se escucha el temor y la desesperación de la gobernadora morenista de Baja California por los cargos que habría en su contra y por la posibilidad de ser extraditada.

La gobernadora reconoce que se ha reunido con todas las agencias para dar información y no le resuelven nada. Es más, se dice maltratada. Al parecer, la morenista ya dijo entonces todo para acusar a los narcopolíticos machuchones, pero todavía no le alcanza.

Marina del Pilar, ¿la morenista espía de Estados Unidos?

El Buró Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) la apretó más y entonces, como la Mata Hari, se ofreció como espía en los consejos de seguridad federales. Así es, espía para informar a Estados Unidos de las estrategias que se plantean en los consejos, aunque en Palacio Nacional dicen que ahí no sucede nada importante.

“Yo estoy dispuesta a hablar de todo lo que yo pueda saber, cómo apoyar, cómo cooperar. Yo puedo decir lo que he escuchado en las mesas de seguridad, que tampoco es que yo escuche en otras partes”, dijo la morenista.

Ricardo Monreal sugiere a gobernadora denunciar espionaje contra ella

El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, dice que es repugnante, pero no se refiere a la información de seguridad nacional que la gobernadora morenista ofreció al gobierno de Estados Unidos.

Se refiere, increíblemente, a la revelación periodística que dejó al descubierto a la Mata Hari.

“Para mí, toda filtración ilegal y toda labor de espionaje es repugnable. Ella ha sido motivo de espionaje ilegal. Yo creo que la gobernadora debería denunciar penalmente el espionaje del cual está siendo objeto”, expresó el coordinador de los diputados de Morena.

Aseguran que desconocían cooperación de gobernadores con EU

Parece, por lo que se ha revelado hasta el momento, que la gobernadora morenista, Marina del Pilar, ya se jugó todas sus cartas. Justo la semana pasada decían en Palacio Nacional que no tenían información de que algún gobernador o gobernadora morenista esté cooperando con el gobierno de Estados Unidos para proporcionar información.

FBI da oportunidad a Marina del Pilar para dar más datos

El FBI le dio a Marina del Pilar la cuarta oportunidad para que les ofrezca más información.

“Se ha perdido el tiempo en las tres primeras reuniones. Creo que le van a ofrecer una última oportunidad”, señaló un agente.

Marina del Pilar respondió:

“Yo hablo con mi abogado ahorita. Yo, la verdad, ya no quiero tener más reuniones. Se han portado muy mal. Cada vez que me siento, me hacen algo. Salgo de ahí y ya pasó algo. No he visto ningún avance, ninguna ascensión, y salgo y otra vez. Cuando dicen sanciones, que me van a sancionar... Ah, fuck, si estuve con ellos.”

“Están diciendo que me van a levantar cargos, hasta una orden de extradición. Y yo estoy siempre dispuesta a hablar de lo que yo pueda saber. Cómo apoyar, cómo cooperar”, añadió.