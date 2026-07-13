Nuevo audio pone en aprietos a Marina del Pilar; así habló de una posible extradición

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, volvió a colocarse en el centro de la polémica luego de la difusión de un nuevo audio, presentado por el periodista Héctor de Mauleón, en el que sostiene una conversación con personas identificadas como representantes o asesores vinculados a autoridades estadounidenses.

En la grabación, la mandataria morenista expresa preocupación por las posibles consecuencias legales que podría enfrentar en Estados Unidos y pregunta de manera directa si existe la posibilidad de que sea extraditada. Además, asegura estar dispuesta a colaborar con las investigaciones y proporcionar la información que las autoridades requieran.

La difusión del material ocurre después de que Marina del Pilar reconociera públicamente la autenticidad del audio, aunque sostuvo que las personas con las que habló no se acreditaron oficialmente como agentes de alguna corporación estadounidense.

El audio muestra preocupación por posibles cargos y una eventual extradición

En uno de los fragmentos difundidos, la gobernadora pregunta cuáles serían los cargos o sanciones que enfrentaría. Sin embargo, su interlocutor responde que esa información únicamente podría ser discutida entre la fiscal correspondiente y su defensa legal.

Posteriormente, Marina del Pilar manifiesta que no comprende la situación y cuestiona directamente si las autoridades estadounidenses buscan solicitar su extradición.

En otro momento de la conversación, también pregunta si pueden decirle específicamente qué información desean obtener, al señalar que, por su cargo, tiene acceso o puede conocer asuntos relacionados con las mesas de seguridad.

Afirma que sostuvo varias reuniones con autoridades de Estados Unidos

Otro de los pasajes del audio indica que las reuniones entre la gobernadora y representantes estadounidenses no habrían sido un hecho aislado.

Según se escucha, Marina del Pilar relata que acudió a una oficina del FBI, posteriormente volvió a reunirse con funcionarios en México y, semanas después, sostuvo otro encuentro en el que participaron diversas agencias estadounidenses, incluido el Departamento de Justicia.

En la conversación también asegura que esas reuniones fueron promovidas por las propias autoridades estadounidenses y no por iniciativa de ella. Asimismo, afirma que manifestó su disposición para seguir cooperando.

Uno de los interlocutores le señala que las primeras reuniones no habrían sido suficientes y que posiblemente tendría una última oportunidad para colaborar.

Marina del Pilar dice que ya no quiere acudir a más reuniones

En otra parte del audio, la gobernadora expresa molestia por el desarrollo de los encuentros y afirma que cada vez que sostiene una reunión ocurre posteriormente alguna acción en su contra.

También menciona que únicamente cuenta con dos cuentas bancarias y manifiesta preocupación por las posibles sanciones económicas o legales que pudieran imponérsele.

Además, insiste en que está dispuesta a colaborar y aportar cualquier información que conozca si eso ayuda al proceso, reiterando que desea saber exactamente qué buscan las autoridades estadounidenses.

Hacia el final de la grabación, Marina del Pilar comenta que ya no desea cruzar a Estados Unidos por temor a lo que pudiera ocurrir. Incluso, cuando le proponen reunirse en el Consulado de Estados Unidos en Tijuana, responde que preferiría hacerlo en otro lugar, como un hotel.

Tras la difusión del material, la gobernadora confirmó que la conversación es auténtica y reconoció que sí sostuvo reuniones con representantes de autoridades estadounidenses. No obstante, sostuvo que dichas personas no se identificaron formalmente como agentes y reiteró que su postura ha sido de cooperación, al tiempo que negó haber cometido alguna conducta ilícita.