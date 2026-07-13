“Las familias son las que investigan” Un año sin Ana Amelí y sin respuestas de su desaparición en el Ajusco

Se cumplió un año desde la desaparición de Ana Amelí García Gámez, la joven que fue vista por última vez el 12 de julio de 2025 en la zona del Pico del Águila, en el Ajusco, al sur de la Ciudad de México (CDMX).

Para recordar la fecha y exigir avances en la investigación, familiares, amigos y colectivos de búsqueda realizaron una marcha sobre Paseo de la Reforma bajo el lema “México, campeón en la desaparición”.

La marcha reunió a madres y padres buscadores, quienes aprovecharon el aniversario para insistir en que las autoridades aceleren las investigaciones en un país con 135 mil personas desaparecidas.

Familiares de Ana Amelí realizan marcha en Paseo de la Reforma

Las actividades comenzaron en la Glorieta de las y los Desaparecidos, donde se llevó a cabo una ceremonia religiosa en memoria de Ana Amelí. Con flores, globos y veladoras, las personas recordaron a las personas que aún no han regresado.

Posteriormente, los participantes caminaron hacia el Ángel de la Independencia portando velas encendidas. Explicaron que la llamada “caminata de luz” representa la esperanza de encontrar a quienes siguen desaparecidos.

Al llegar al monumento, los familiares de la joven, junto con madres y padres buscadores, colocaron de manera simbólica una imagen para visibilizar la crisis de desapariciones que enfrenta México.

A un año de la desaparición de Ana Amelí en el Ajusco, su madre no baja los brazos

Padre de Ana Amelí denuncian falta de avances en la investigación

Los padres de Ana Amelí compartieron el dolor que ha significado enfrentar un año sin conocer el paradero de su hija. Señalaron que, además de su caso, miles de familias viven una situación similar.

Afirmaron que la desaparición de personas representa una crisis humanitaria que continúa afectando a todo el país y lamentaron que, pese al paso del tiempo, muchas investigaciones no registren avances importantes.

“La fiscalía no sirve para prácticamente nada. Las familias son las que investigan. Las familias son las que obligan a los fiscales a actuar” comentaron para Azteca Noticias.

Colectivos buscan visibilizar la crisis de desapariciones en México

Las organizaciones participantes aprovecharon la jornada para recordar que, de acuerdo con las cifras mencionadas durante la protesta, en México hay más de 135 mil personas desaparecidas.

Insistieron que las labores de búsqueda no deben recaer únicamente en madres, padres y familiares, sino que corresponde a las instituciones realizar investigaciones oportunas y garantizar resultados.

A un año, la familia de Ana Amelí mantiene la esperanza de encontrarla y conocer la verdad sobre lo ocurrido desde aquel 12 de julio de 2025.