Mamá de “Los Chapitos” tuvo una relación con Rocha Moya: datos revelan la cercanía que tenían

El gobierno no se ha cansado de pedir a Estados Unidos pruebas de los nexos criminales que tiene el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, con Los Chapitos.

El gobierno de Rocha Moya tenía como proveedora de material de construcción a Griselda López, mamá de Ovidio Guzmán, “El Ratón” y Joaquín Guzmán López, dos de Los Chapitos e hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Un fiesta del crimen organizado con invitados especiales

Hay información de que organizó una gran fiesta e invitó a todo el gabinete de Rocha Moya. Griselda López recibió un salvoconducto para entrar a Estados Unidos con varios familiares, después de que Joaquín Guzmán López entregara Ismael “El Mayo” Zambada al Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).

Entre el Cártel de Sinaloa y el gobierno de Rubén Rocha Moya hubo un pacto criminal, pero también de negocios. Fue anfitriona de una fiesta en su rancho de la sindicatura de Jesús María, en Culiacán. A ese encuentro, realizado en diciembre de 2022, asistieron diversos funcionarios del gabinete de Rocha Moya.

Mamá de Los Chapitos y su negocio con Rocha Moya

Griselda López Pérez, madre de dos de “Los Chapitos”, obtuvo en los últimos años varios contratos para suministrar material de construcción para distintas obras en la entidad.

Mientras los capos mantenían sus operaciones de trasiego de droga con la protección institucional, la matriarca del clan Guzmán López obtenía recursos de las arcas públicas.

El periodista Jorge Fernández Menéndez ha documentado esta otra faceta de la complicidad entre el poder político y el crimen organizado.

“El Ratón” fue detenido en rancho donde su mamá organizó fiesta

En ese mismo rancho, 15 días después, capturaron a Ovidio Guzmán, en enero de 2023. Griselda López fue la segunda esposa de “El Chapo”, con quien tuvo cuatro hijos, entre ellos Ovidio y Joaquín Guzmán.

Pero su rol fue mayor. Dentro del cártel se encargó de las relaciones políticas, de concretar acuerdos comerciales y de negocios, y de manejar recursos millonarios.

Desde septiembre de 2012, Estados Unidos la incluyó en su lista negra del narcotráfico. Identificada también con el alias de Karla Pérez Rojo, fue clasificada como una pieza clave del Cártel de Sinaloa.

Ovidio, “El Ratón”, fue entregado a Estados Unidos, donde se convirtió en testigo protegido. Joaquín, “El Güero Moreno”, decidió colaborar en el secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada en julio de 2024 y se entregó a la justicia estadounidense para negociar su culpabilidad.

