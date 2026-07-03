Surge nueva información sobre la captura de “El Mayo” Zambada: fotos y avión son clave

En Sinaloa y en los corridos lo sabían desde el principio. Al Ismael “El Mayo” Zambada se lo llevaron agentes de Estados Unidos.

Hay más elementos para confirmar que fue un operativo de la Administración para el Control de Drogas (DEA) y del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en el que vinieron por “El Mayo” y Joaquín Guzmán López, “El Güero Moreno”, hijo del capo “El Chapo”, hace casi dos años.

Revelan fotos de “El Mayo” Zambada al ser detenido

Ayer se revelaron fotografías relacionadas con la captura de Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López y el avión donde llegaron los narcos llegó al museo War Eagles Air, ubicado en Santa Teresa, Nuevo México.

Para el FBI es un trofeo. La versión de que “El Mayo” apareció de casualidad en Nuevo México es falsa. El medio digital Pie de Nota dijo que tuvo acceso a un reporte donde el FBI señala que la captura del capo fue una operación realizada por ellos.

EU ya había señalado participación contra el narco

No solo es el medio digital. Ya lo había dejado muy claro Chad Yarbrough, director de Operaciones del FBI, en 2025.

“Este caso es resultado de la cercana colaboración y esfuerzos deliberados por parte de nuestros compañeros del FBI aquí y en México (...) después del arresto de Guzmán en 2016, Zambada continuó liderando la facción del Mayo del Cártel de Sinaloa, responsable de traficar enormes cantidades de cocaína, metanfetamina y fentanilo que matan a miles y miles de estadounidenses. En 2024, el FBI y mis compañeros aquí fuimos capaces de arrestar a Zambada, lo que llevó a esta declaración de culpabilidad hoy”, dijo Chad Yarbrough.

Tiene mucho sentido que el FBI, la DEA y el Departamento de Justicia de Estados Unidos hayan estado involucrados en la captura de “El Mayo” y “El Güero Moreno”.

EU puso a “El Mencho” para ser detenido

Lo mismo ocurre con el caso de Nemesesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Recordemos lo que dijo la zar antidrogas, Sara Carter, sobre él: que México no lo cazó a través de una pareja sentimental, sino que ellos les dijeron dónde estaba y fueran por él.

“Vimos un progreso significativo en México, especialmente con ‘El Mencho’ y el CJNG. Cuando pudimos ir tras ‘El Mencho’, lo hicimos a través de nuestra inteligencia, pero utilizando a la Guardia Nacional mexicana, las Fuerzas Especiales mexicanas y, ya sabes, al general Trevilla y su operación. Cooperaron con nosotros. Dijimos: ‘Miren, aquí está la información. Vayan por él’. Y así lo hicieron. Nunca habíamos visto algo así. No de esa manera. No con ese nivel de cooperación”, expresó Sara Carter.

Ante la contundencia de los hechos, por primera vez en Palacio Nacional dejaron de decir que es mentira y de exigir pruebas. Ahora dicen que le van a encargar a la Cancillería y a Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, que investiguen el caso. De ello hablarán el próximo lunes, después del partido.

