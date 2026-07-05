¿Vas a festejar al Ángel de Independencia? Consejos para acudir a las celebraciones en calles de la CDMX por el México vs. Inglaterra

¡La ‘marea verde’ sale a las calles de la CDMX! La fiebre del Mundial 2026 está a tope tras el histórico partido de México vs. Inglaterra, por lo que la afición ya se prepara para tomar las calles de la capital del país y armar el festejo a lo grande, sin importar el resultado final, pero ¿cómo protegerse durante las celebraciones?

Te compartimos algunas reglas de oro para festejar al máximo este gran partido.



Ubica un lugar seguro donde tengas buen espacio para moverte y tus rutas de salida sean siempre libres.

Antes de llegar, fijen con tus amigos y familia un punto de encuentro a unas cuadras por si alguien se pierde y las redes celulares colapsan.

Evita llevar botellas de vidrio y paraguas. Las botellas son un peligro en multitudes y los paraguas quitan visibilidad y lastiman.

Por otro lado, se recomienda llevar una bolsita para juntar toda la basura que generes y no dejarla tirada en la calle de la capital del país.