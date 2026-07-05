¿Vas a festejar al Ángel de Independencia? Consejos para acudir a las celebraciones en calles de la CDMX por el México vs. Inglaterra
Miles de aficionados se preparan para salir a las calles de la CDMX para celebrar el resultado entre México vs. Inglaterra; te compartimos algunos consejos.
¡La ‘marea verde’ sale a las calles de la CDMX! La fiebre del Mundial 2026 está a tope tras el histórico partido de México vs. Inglaterra, por lo que la afición ya se prepara para tomar las calles de la capital del país y armar el festejo a lo grande, sin importar el resultado final, pero ¿cómo protegerse durante las celebraciones?
Te compartimos algunas reglas de oro para festejar al máximo este gran partido.
- Ubica un lugar seguro donde tengas buen espacio para moverte y tus rutas de salida sean siempre libres.
- Antes de llegar, fijen con tus amigos y familia un punto de encuentro a unas cuadras por si alguien se pierde y las redes celulares colapsan.
- Evita llevar botellas de vidrio y paraguas. Las botellas son un peligro en multitudes y los paraguas quitan visibilidad y lastiman.
Por otro lado, se recomienda llevar una bolsita para juntar toda la basura que generes y no dejarla tirada en la calle de la capital del país.