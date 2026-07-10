Piloto que llevó a “El Mayo” Zambada intentó rescatar a Ovidio Guzmán

La inteligencia del gobierno mexicano no pudo ubicar, durante dos años, al piloto que trasladó de Sinaloa a Estados Unidos a Ismael “El Mayo” Zambada. El 26 de julio de 2024 le echaron la culpa al empresario Larris Curtis Parker y, 72 horas después, corrigieron.

En este 2026, el gobierno mexicano reveló parcialmente que el piloto fue Mauro Alberto Núñez, “El Jando”, hombre de confianza de Iván Archivaldo Guzmán y con un oscuro historial en México.

“El Jando” intentó rescatar a Ovidio Guzmán en Sinaloa

En 2023 intentó rescatar a Ovidio Guzmán, “El Ratón”, después de su detención y, en noviembre de 2024, sembró el terror en Tamazula, Durango.

Aun con estos pendientes en México y con la carga de ser el testigo clave en la caída de “El Mayo”, la Fiscalía General de la República (FGR) lo envió a Estados Unidos en agosto de 2025.

Mientras en México se rectifica la información, en Estados Unidos un juez se alista para dictarle una sentencia menor a “El Jando” por tráfico de cocaína.