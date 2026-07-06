Baja la violencia en México según el INEGI, pero ¿quién está detrás de la encuesta?

La violencia en México y las cifras oficiales del INEGI vuelven a estar bajo la lupa tras los datos que señalan la baja en los índices delictivos. Mientras el Gobierno destaca que la inseguridad se ha reducido, críticos cuestionan la metodología utilizada para medir la realidad que viven millones de mexicanos.

Todo se centra en quienes hacen los datos del INEGI. El encargado de establecer la metodología de encuestas y estadísticas es el doctor Dwight Daniel Dyer Leal, quien colaboró durante la administración de Hugo López-Gatell durante la pandemia de COVID-19.

Dyer Leal participó en las estadísticas de contagios y defunciones durante la pandemia, aunque las cifras oficiales fueron cuestionadas por no coincidir con lo que pasaba en el país.

