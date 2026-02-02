VIDEO: Falta de atención en clínica del IMSS de Ecatepec desata agresión contra personal

Una agresión contra personal administrativo del IMSS fue captada en video dentro de una clínica ubicada en Ecatepec, Estado de México , luego de denuncias de derechohabientes por falta de atención a pacientes que acudieron sin cita.

El hecho ocurrió en la Unidad de Medicina Familiar No. 93, en la zona de Cerro Gordo, y se difundió en redes sociales.

De acuerdo con los testimonios, la agresión se registró cuando el servicio se encontraba saturado y sin presencia de médicos disponibles, situación que, según los pacientes, se repite con frecuencia en esa clínica del IMSS en Ecatepec.

En las imágenes se observa el momento de tensión al interior de la unidad, lo que provocó la intervención de personal de seguridad.

¿Qué detonó la agresión en la clínica del IMSS en Ecatepec?

Derechohabientes señalaron que la agresión ocurrió tras la negativa de atención a pacientes que habían llegado desde temprano; en redes sociales, se difundieron señalamientos sobre malas prácticas administrativas que, aseguran, generan molestia y enfrentamientos dentro de la clínica del IMSS en Ecatepec .

Una derechohabiente del IMSS denunció públicamente que estas situaciones se presentan de manera recurrente, especialmente los jueves, cuando pacientes sin cita no logran acceder a consulta debido a juntas internas en horarios específicos.

"No responsabilizo al personal médico ni a las asistentes", aclaró, y señaló que las instrucciones para negar el acceso provendrían de una coordinación administrativa.

Posición del IMSS tras la agresión en clínica de Ecatepec

El IMSS informó que, tras la agresión en la clínica de Ecatepec , se activaron los protocolos de seguridad internos y se solicitó apoyo de seguridad pública municipal; la trabajadora afectada fue resguardada en un cubículo y posteriormente acudió al Ministerio Público para presentar la denuncia correspondiente.

En un comunicado oficial, el IMSS señaló que se dará seguimiento a lo sucedido para determinar la causa del incidente y establecer medidas preventivas o correctivas. Además, exhortó a los usuarios a presentar sus inconformidades por los canales formales de la Dirección de la Unidad, en lugar de recurrir a confrontaciones.