Joven muere a las afueras de un IMSS en Morelos; testigos denuncian que se negaron a atenderlo

Un hecho doloroso ocurrió en la capital de Morelos el pasado viernes 23 de enero. Un joven perdió la vida en plena vía pública, justo frente al acceso de Urgencias del IMSS en Plan de Ayala.

Lo que ha encendido la furia de la sociedad es que, según versiones de quienes estuvieron ahí, el hombre intentó obtener ayuda médica dentro del centro de salud , pero presuntamente no se le permitió el ingreso, falleciendo minutos después sobre la acera.

El video que circula en redes es indignante: el joven se desvaneció frente a la entrada mientras personas alrededor gritaban pidiendo ayuda. Los guardias y el personal administrativo mantuvieron las puertas cerradas, alegando protocolos, mientras la vida del joven se extinguía a…

Indignación en Morelos por falta de atención a tiempo

A través de videos en vivo, ciudadanos que se encontraban en el lugar denunciaron una falta total de humanidad por parte del personal del IMSS. Los relatos coinciden en un punto crítico: el joven se sentía mal y buscó entrar al hospital para ser atendido, pero no fue admitido.

"Nadie nos apoyó", reclamaban los testigos mientras grababan al joven ya tendido en el suelo. Aseguran que, a pesar de los gritos de auxilio de la gente que lo rodeaba, ningún médico o enfermero salió para intentar reanimarlo mientras aún tenía signos vitales.

Así fue el desgarrador video de los últimos minutos del joven

En las imágenes difundidas por redes sociales, se observa al joven vestido con ropa deportiva y tenis, rodeado de personas que exigieron la viralización del caso.

Durante la transmisión, una testigo identificada como Maricela Gómez afirmó que el joven era derechohabiente y que se pidió desesperadamente una ambulancia y atención inmediata, pero pasaron más de 20 minutos sin que el personal del hospital se hiciera cargo de la emergencia en su propia puerta.

La respuesta oficial del IMSS en Morelos

Ante la presión social y la difusión de las imágenes, la delegada del IMSS en Morelos, Mónica Arriaga, dio la cara mediante un video. La postura de la institución es radicalmente opuesta a la de los testigos: aseguran que, según sus reportes preliminares, el joven nunca se acercó a solicitar atención ni ingresó a las instalaciones.

Según el IMSS, el joven simplemente caminaba por la avenida Plan de Ayala cuando sufrió un desvanecimiento repentino que le quitó la vida, negando así cualquier tipo de rechazo médico.

Versiones de testigos no coinciden con la del IMSS

Mientras la institución asegura que el joven cayó mientras caminaba, otros testimonios insisten en que el joven descendió de una unidad de transporte público y trató de llegar al hospital porque ya se sentía mal, sin tener éxito en su intento de ser atendido. Personal de la Fiscalía General del Estado de Morelos acudió para realizar el levantamiento del cuerpo e iniciar las investigaciones.

Hasta ahora, la identidad del fallecido no ha sido confirmada y se espera que la necropsia aclare si una atención oportuna hubiera podido salvarle la vida.

No es un caso aislado. Este fallecimiento se suma a una lista negra de negligencias en el sistema de salud pública donde la burocracia pesa más que el juramento hipocrático ¿De qué sirve tener hospitales si el acceso a la vida depende de la voluntad de un guardia o de un trámite…

Una crisis de confianza en el servicio de salud

Este incidente ha reabierto el debate sobre la obligación de los hospitales de atender cualquier emergencia que ocurra en su perímetro, sin importar trámites administrativos.

Para los habitantes de Cuernavaca, la explicación del IMSS no es suficiente frente a la crudeza de los videos, donde se percibe la desesperación de un grupo de ciudadanos que vieron morir a un hombre a escasos metros de las camillas y el equipo médico que pudo haberlo auxiliado.