Violencia armada en la Zona Metropolitana de Guadalajara: joven de 18 años herido en un asalto

En las inmediaciones de la Zona Metropolitana de Guadalajara, específicamente en el barrio conocido como Alcalde Barranquitas, se suscitó un episodio de inseguridad que culminó con una persona herida. La víctima, un hombre joven que transitaba por dicho sector, fue interceptado en un aparente intento de robo que escaló rápidamente a la violencia física.

Durante el altercado, los atacantes utilizaron un objeto punzocortante para agredir al afectado, provocándole lesiones de consideración. Tras el reporte del incidente, diversos cuerpos de emergencia y seguridad se desplazaron al lugar de los hechos para intervenir.

Un joven de 18 años fue herido por arma de fuego en la colonia San Martín de Flores en Tlaquepaque.





Aunque los técnicos en urgencias médicas llegaron con la intención de estabilizar y trasladar al herido a un centro especializado, el joven manifestó su deseo explícito de no ser llevado a las instalaciones de la Cruz Verde.

A pesar del riesgo que conllevaba su estado, el lesionado optó por rechazar el apoyo institucional de traslado, asegurando que buscaría cuidados sanitarios de forma particular y por sus propios medios. Las instancias policiales correspondientes han tomado nota de lo ocurrido para integrar el expediente respectivo.

Ataque armado en San Martín de las Flores

Un segundo hecho delictivo ocurrió de manera casi simultánea en la demarcación de San Martín de las Flores, donde la violencia armada marcó la jornada. En este sitio, un ciudadano de apenas dieciocho años de edad fue el blanco de un intento de despojo por parte de individuos que portaban armas de fuego.

Ante la negativa de la víctima a entregar sus pertenencias, los delincuentes accionaron sus armas, logrando herirlo en la zona de la pantorrilla. Tras recibir el impacto, el muchacho consiguió movilizarse hacia su domicilio particular para solicitar el auxilio inmediato de sus parientes.

Ante el llamado de emergencia, personal médico de la Cruz Verde arribó a la vivienda para brindar los primeros auxilios y proceder con su traslado a una unidad hospitalaria para recibir tratamiento quirúrgico.

Los reportes clínicos preliminares indican que, pese a la herida de bala, el joven se encuentra fuera de peligro y en condición estable, mientras las fuerzas de seguridad recaban testimonios en la zona del ataque.

Siniestro vehicular en Tlajomulco de Zúñiga

Por otro lado, la vialidad que conecta Guadalajara con Morelia, a la altura del kilómetro 40 dentro del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, fue escenario de un percance de tránsito de grandes proporciones. Un vehículo de carga pesada, identificado como un camión tipo Torton, perdió el control y terminó cayendo en un precipicio cuya profundidad se estima en seis metros.

Se DESBARRANCA camión en Carretera Guadalajara a Morelia; buscan a víctimas.

El impacto generó una movilización inmediata de equipos de rescate y protección civil, quienes descendieron al fondo de la barranca con el objetivo primordial de salvar la vida del conductor. No obstante, tras realizar una búsqueda exhaustiva entre los restos de la cabina y el área circundante, los brigadistas no lograron hallar rastro alguno del operador de la unidad.

El paradero del chofer sigue siendo un misterio, pues no se encontraba en el sitio del siniestro al momento del arribo de las autoridades municipales. Debido a la complejidad de las maniobras para extraer el pesado transporte del barranco, la circulación en uno de los carriles de la carretera fue suspendida temporalmente, mientras se coordinan las grúas para las labores de recuperación.