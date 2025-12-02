¿Hay bloqueos en carreteras de México? Agricultores se manifiestan en principales cruces fronterizos de Chihuahua; zonas afectadas

¡Atención, automovilistas! Al comienzo de este martes 2 de diciembre 2025, agricultores cerraron algunos cruces fronterizos de Chihuahua; sin embargo, los bloqueo fueron levantados desde hace unas horas; reportan tráfico en la zona.

Los trabajadores del campo continúan en los cruces fronterizos manifestándose, aseguran que en caso de no resolver su situación, volverán a cerrar los cruces fronterizos.

¿Qué accesos fronterizos se ve afectados por agricultores en Chihuahua?

El primer grupo de agricultores se acercó a la Aduana de Gerónimo, Chihuahua y a Santa Teresa, Nuevo México, llegando con maquinaria para impedir el acceso a importación y exportación; hasta ahora no hay bloqueos carreteros.

Un segundo grupo de agricultores del Valle de Chihuahua, llegaron a la Frontera de Guadalupe y Tornillo, Texas; no se reporta cierre total, solo manifestaciones.

Además, arribaron al puente internacional de Zaragoza y al de Córdoba de las Américas; tampoco se reportan bloqueos.

#AlMomento | Los agricultores de #Chihuahua han llevado su protesta al cruce internacional Córdova de las Américas, donde llegaron con tractores y mantas para exigir cambios a la nueva Ley del Agua.



Aunque el acceso no está cerrado, la presencia de la maquinaria y los… pic.twitter.com/IhgfJo2JPO — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 2, 2025

¿Cómo va el tráfico en cruces fronterizos de Chihuahua?

Aunque no hay bloqueos carreteros en Chihuahua, el acceso a camiones de carga es lento debido a la alta afluencia de conductores que, al querer evitar el supuesto cierre, intentaron llegar lo antes posible a las aduanas.

¿Qué exigen los agricultores?

Los agricultores acudieron a los cruces fronterizos para manifestarse en contra de la Ley del Agua; piden que se le haga cambios. En caso de que el Gobierno de México no resuelva su situación, advirtieron que bloquearán los cruces fronterizos del estado.

En las zonas afectadas, los agricultores colocaron tractores y algunas mantas, además, en algunos cruces los manifestantes colocaron algunas casas de campaña.

Desde hace unas semanas, se han reportado diversos bloqueos en carreteras de México por parte de agricultores. El pasado lunes 1 de diciembre, se realizaron cierres en algunas autopistas de Zacatecas por trabajadores del campo debido al del incumplimiento de acuerdos establecidos con la Conagua, la CFE, Gobernación y Agricultura. Denunciaron que durante dos años han firmado minutas y participado en mesas de trabajo para resolver trámites rezagados, regularizar concesiones vencidas y atender adeudos del programa de energía eléctrica para uso agrícola.