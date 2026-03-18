Granizada en Ecatepec colapsa varios techos, incluidos los de dos escuelas

La tarde de este martes 17 de marzo de 2026, una fuerte granizada tomó por sorpresa a habitantes de Ecatepec, Estado de México, donde se reportó el colapso de techos de escuelas y una bodega, esto debido a las consecuencias del frente frío 41.

En la capital del país se activó la Alerta Amarilla en las 16 alcaldías debido a la intensidad de la tormenta, mientras que en municipios mexiquenses como Cuautitlán Izcalli y Ecatepec se registraron los mayores daños.

¿Qué pasó con la granizada en Ecatepec hoy?

La granizada fue tan intensa que varias zonas quedaron completamente cubiertas de blanco, como si hubiera nevado. En colonias como Lomas de San Carlos y Santa María Tulpetlac, el hielo alcanzó hasta 30 centímetros de altura, complicando la circulación y generando encharcamientos severos.

Uno de los incidentes más impactantes ocurrió en la escuela primaria Luis G. Urbina, donde el techo de lámina se vino abajo debido al peso del granizo. Afortunadamente, alumnos y personal docente fueron evacuados a tiempo y no se reportaron personas lesionadas.

También colapsó la techumbre del estacionamiento de la Vocacional 3, que cubría un área de aproximadamente 100 metros cuadrados, así como la de una bodega ubicada en la zona de San Carlos.

#LoÚltimo | Una granizada que se registró está tarde en Ecatepec, provocó el derrumbe de dos arco techos de escuelas y tambien el de una empresa en la colonia Santa María Tulpetlac



En otro plantel educativo el techo que cubría los automóviles de los profesores tambien colapsó. pic.twitter.com/EANCJuUDHY — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 17, 2026

Techos colapsados y calles bloqueadas por granizo en Ecatepec

Las autoridades municipales confirmaron que, en total, fueron tres estructuras las que se vinieron abajo por la acumulación de hielo: dos en planteles educativos y una más en una empresa.

Elementos de Protección Civil y policías municipales actuaron de inmediato para retirar el granizo, acordonar las zonas afectadas y evitar riesgos mayores. Además, bomberos trabajaron en la limpieza de vialidades y en la reducción de niveles de agua.

Las avenidas Toluca y Tlalnepantla, en Lomas de San Carlos, fueron de las más afectadas, con tránsito prácticamente detenido por la cantidad de hielo acumulado.

Activan Operativo Tormenta en Ecatepec debido a la granizada

Ante la emergencia, el gobierno de Ecatepec activó el llamado Operativo Tormenta, con el objetivo de atender los daños, apoyar a la población y prevenir mayores riesgos.

Las autoridades informaron que continuarán con labores de limpieza y monitoreo en las zonas afectadas, ya que no se descartan nuevas lluvias en las próximas horas.

Familia es arrastrada por corriente durante tormenta en Tultepec

En medio del caos, una familia que viajaba en motocicleta fue arrastrada por la corriente generada por la lluvia en una de las calles afectadas. A pesar del susto, los tres integrantes, incluido un menor de edad, lograron salir ilesos.