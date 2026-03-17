Exdirector de ISSSTECALI, en Baja California, intentaba cruzar con 149 paquetes de droga

Un exmando del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (ISSSTECALI) enfrenta cargos federales en Estados Unidos tras ser sorprendido con un cargamento de narcóticos.

Se trata de Fernando Luis "N", exdirector de Servicios Generales de la institución, quien fue capturado cuando intentaba ingresar a territorio estadounidense con aproximadamente 70 kilogramos de metanfetamina.

Aunque el arresto ocurrió el pasado 25 de febrero, los documentos del Distrito Sur de California comenzaron a circular en redes sociales y medios de comunicación este domingo, revelando la identidad y el cargo del implicado.

Arrestan a exfuncionario de Baja California con 70kg de metanfetamina

El incidente se registró en uno de los cruces fronterizos cuando el exfuncionario solicitó el ingreso a Estados Unidos procedente de México a bordo de una unidad con placas de Baja California. Durante el proceso de revisión, los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) utilizaron equipo de escaneo para inspeccionar el automóvil.



Detección tecnológica: El escáner mostró irregularidades en la estructura de las puertas y en la zona del maletero.

El escáner mostró irregularidades en la estructura de las puertas y en la zona del maletero. Confirmación canina: Un oficial del equipo canino realizó una inspección secundaria con un perro detector de narcóticos, el cual marcó de forma positiva la presencia de sustancias prohibidas.

Exfuncionario detenido en EU...



Fernando Luis "N", exdirector de Servicios Generales del ISSSTECALI en Baja California, fue arrestado el 25 de febrero al intentar cruzar la frontera con 70 kilos de metanfetamina ocultos en su auto.



Agentes detectaron anomalías en puertas y… pic.twitter.com/rBAE4ma16I — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 17, 2026

El cargamento: 149 paquetes de metanfetamina ocultos

Tras la alerta del binomio canino, los agentes realizaron un desmantelamiento parcial de las áreas señaladas para acceder a los compartimentos ocultos. En total, localizaron 149 paquetes que contenían una sustancia cristalina con las características físicas de la metanfetamina.

Fernando Luis "N" fue puesto bajo custodia de las autoridades federales de Estados Unidos, mientras que el vehículo y la droga quedaron asegurados como evidencia para el proceso judicial que se sigue en el Distrito Sur de California. Hasta el momento, las investigaciones continúan para determinar el origen del narcótico y si existen más personas involucradas en esta operación de tráfico transfronterizo.

