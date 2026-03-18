¡Ya puedes tramitarla más fácil! Licencia Edomex 2026: nuevas ubicaciones de unidades móviles en marzo

Si planeas tramitar tu Licencia Edomex 2026 en marzo, ya puedes hacerlo sin perder horas en filas . Las unidades móviles están operando en distintos municipios y permiten realizar el trámite de forma más rápida y cercana.

Estas unidades móviles fueron habilitados para facilitar el proceso en zonas con alta demanda. En ellos puedes sacar, renovar o reponer tu licencia sin acudir a oficinas fijas que suelen estar saturadas.

Las sedes cambian cada semana y se instalan en puntos estratégicos del Estado de México, lo que permite acercar el trámite a más personas. Con este esquema, las autoridades buscan reducir tiempos de espera y evitar traslados largos para quienes necesitan su Licencia Edomex 2026.

Estas son las ubicaciones de las unidades móviles para tramitar tu Licencia Edomex 2026 en marzo

Aquí puedes consultar las ubicaciones actualizadas de las unidades móviles de Licencia Edomex 2026 en marzo, junto con los días en que estarán disponibles en cada municipio.

Si planeas acudir, lo más recomendable es llevar todos tus documentos completos, ya que estos módulos operan por cupo diario y llegar preparado puede ayudarte a realizar el trámite más rápido.

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Durante la tercera semana de marzo, las unidades móviles estarán habilitadas en distintos puntos del Estado de México para facilitar el acceso al trámite:

Del 17 al 20 de marzo



Chimalhuacán – Plaza Chimalhuacán (Av. Nezahualcóyotl, Col. Santa María Nativitas)

Huixquilucan – Palacio Municipal (Col. Centro)

Atlacomulco – Frente al Palacio Municipal

Nicolás Romero – Explanada Municipal

Melchor Ocampo – Barrio Señor de los Milagros

Fechas específicas



Zumpango (17 de marzo) – Frente al Palacio Municipal

Morelos (18 de marzo) – Frente al Palacio Municipal

Juchitepec (17 de marzo) – Centro

Huehuetoca (18 de marzo) – Centro

Ecatepec (19 de marzo) – Jardines de Morelos

Coacalco (20 de marzo) – Frente al Palacio Municipal

Chimalhuacán (20 de marzo) – Ampliación San Pablo

Del 17 al 21 de marzo



Tlalnepantla – Plaza Gustavo Baz (Centro)

Del 18 al 21 de marzo



Zumpango – Centro (frente al Palacio Municipal)

Del 17 al 19 de marzo



Ixtapan de la Sal – Plaza de los Mártires

20 y 21 de marzo



Tonatico – Plaza de la Constitución

Horario



Lunes a viernes: 09:00 a 18:00 horas

Sábado: 09:00 a 12:30 horas

¿Cuánto cuesta tramitar la Licencia Edomex 2026 en unidades móviles?

Si vas a sacar tu Licencia Edomex 2026 en marzo, estos son los costos actualizados para realizar el trámite en unidades móviles:



Tipo A (automovilista): $777

Tipo C (motociclista): $777

Tipo E (chofer particular): $1,017

Permiso provisional tipo B (menores): $777

Permiso provisional tipo A (menores): $3,694

Duplicado de licencia: $525

Importante : El pago debe hacerse antes de acudir. Si no llevas el comprobante, no podrás realizar el trámite.

¿Qué documentos necesitas para tramitar la Licencia Edomex 2026?

Si vas a acudir a una unidad móvil, revisa bien esto: no aceptan trámites incompletos. Si te falta un documento, tendrás que regresar otro día.

Lleva estos documentos :

