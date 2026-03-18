¡Ya puedes tramitarla más fácil! Licencia Edomex 2026: nuevas ubicaciones de unidades móviles en marzo
Licencia Edomex 2026: consulta dónde están las unidades móviles en marzo, ubicaciones actualizadas y cómo tramitar más fácil sin filas en el Estado de México.
Si planeas tramitar tu Licencia Edomex 2026 en marzo, ya puedes hacerlo sin perder horas en filas. Las unidades móviles están operando en distintos municipios y permiten realizar el trámite de forma más rápida y cercana.
Estas unidades móviles fueron habilitados para facilitar el proceso en zonas con alta demanda. En ellos puedes sacar, renovar o reponer tu licencia sin acudir a oficinas fijas que suelen estar saturadas.
Las sedes cambian cada semana y se instalan en puntos estratégicos del Estado de México, lo que permite acercar el trámite a más personas. Con este esquema, las autoridades buscan reducir tiempos de espera y evitar traslados largos para quienes necesitan su Licencia Edomex 2026.
Estas son las ubicaciones de las unidades móviles para tramitar tu Licencia Edomex 2026 en marzo
Aquí puedes consultar las ubicaciones actualizadas de las unidades móviles de Licencia Edomex 2026 en marzo, junto con los días en que estarán disponibles en cada municipio.
Si planeas acudir, lo más recomendable es llevar todos tus documentos completos, ya que estos módulos operan por cupo diario y llegar preparado puede ayudarte a realizar el trámite más rápido.
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LICENCIA DE CONDUCIR EN EDOMEX: ABREN UN NUEVO MÓDULO PARA QUIENES YA NO QUIEREN HACER FILAS
Durante la tercera semana de marzo, las unidades móviles estarán habilitadas en distintos puntos del Estado de México para facilitar el acceso al trámite:
Del 17 al 20 de marzo
- Chimalhuacán – Plaza Chimalhuacán (Av. Nezahualcóyotl, Col. Santa María Nativitas)
- Huixquilucan – Palacio Municipal (Col. Centro)
- Atlacomulco – Frente al Palacio Municipal
- Nicolás Romero – Explanada Municipal
- Melchor Ocampo – Barrio Señor de los Milagros
Fechas específicas
- Zumpango (17 de marzo) – Frente al Palacio Municipal
- Morelos (18 de marzo) – Frente al Palacio Municipal
- Juchitepec (17 de marzo) – Centro
- Huehuetoca (18 de marzo) – Centro
- Ecatepec (19 de marzo) – Jardines de Morelos
- Coacalco (20 de marzo) – Frente al Palacio Municipal
- Chimalhuacán (20 de marzo) – Ampliación San Pablo
Del 17 al 21 de marzo
- Tlalnepantla – Plaza Gustavo Baz (Centro)
Del 18 al 21 de marzo
- Zumpango – Centro (frente al Palacio Municipal)
Del 17 al 19 de marzo
- Ixtapan de la Sal – Plaza de los Mártires
20 y 21 de marzo
- Tonatico – Plaza de la Constitución
Horario
- Lunes a viernes: 09:00 a 18:00 horas
- Sábado: 09:00 a 12:30 horas
¿Cuánto cuesta tramitar la Licencia Edomex 2026 en unidades móviles?
Si vas a sacar tu Licencia Edomex 2026 en marzo, estos son los costos actualizados para realizar el trámite en unidades móviles:
- Tipo A (automovilista): $777
- Tipo C (motociclista): $777
- Tipo E (chofer particular): $1,017
- Permiso provisional tipo B (menores): $777
- Permiso provisional tipo A (menores): $3,694
- Duplicado de licencia: $525
Importante: El pago debe hacerse antes de acudir. Si no llevas el comprobante, no podrás realizar el trámite.
¿Qué documentos necesitas para tramitar la Licencia Edomex 2026?
Si vas a acudir a una unidad móvil, revisa bien esto: no aceptan trámites incompletos. Si te falta un documento, tendrás que regresar otro día.
Lleva estos documentos:
- Acta de nacimiento legible
- CURP actualizada (impresa o digital)
- Identificación oficial vigente (INE, pasaporte o cédula)
- Comprobante de domicilio reciente (no mayor a 3 meses)
- Comprobante de pago
- Examen de conocimientos aprobado, cuando aplique