¡Fue por el mandado! Captan a cocodrilo en la Central de Abasto de Tabasco

Un cocodrilo de aproximadamente 1.5 metros de largo generó sorpresa y miedo entre comerciantes y veladores de la Central de Abasto, en la colonia Carrizal, en Tabasco. El animal fue localizado en el área de descarga durante la madrugada de este 17 de marzo, en medio de un contexto de intensas lluvias que han afectado la región.

De acuerdo con autoridades de Protección Civil, el reptil salió de su hábitat natural debido al incremento en los niveles de lagunas y cuerpos de agua, provocado por las precipitaciones recientes. Este tipo de situaciones no es raro cuando el clima se descontrola, ya que la fauna silvestre busca nuevas zonas para resguardarse o desplazarse.

Tras recibir el reporte, acudieron al lugar y lograron asegurar al animal sin que se registraran personas lesionadas. El cocodrilo fue controlado y posteriormente trasladado para su evaluación, con la intención de liberarlo en una zona segura.

Aunque el incidente no pasó a mayores, autoridades mantienen vigilancia activa, ya que no se descarta la presencia de más animales en zonas habitadas debido a las condiciones climáticas.

¿Por qué apareció un cocodrilo en la Central de Abasto de Tabasco?

La presencia del cocodrilo está directamente relacionada con las fuertes lluvias que han azotado el estado en las últimas horas. El aumento del nivel del agua en lagunas y ríos obliga a estos animales a salir de su entorno natural, lo que incrementa el riesgo de encuentros con personas.

Protección Civil pidió a la población mantenerse alerta y reportar cualquier avistamiento de fauna silvestre, evitando acercarse o intentar capturarla por cuenta propia.

Lluvias intensas y afectaciones en Tabasco por el Frente Frío 41

El clima en Tabasco no da tregua. La entrada del Frente Frío número 41 ha provocado lluvias fuertes a muy fuertes e incluso intensas de hasta 150 mm en zonas del centro y sur del estado, así como en la región serrana de Huimanguillo.

Estas condiciones han generado múltiples afectaciones. En la carretera Teapa–Tacotalpa, brigadas de Protección Civil retiraron árboles y ramas que bloqueaban el paso, logrando reabrir la circulación. También se atendió la caída de otro árbol en la vía hacia la comunidad Vicente Guerrero, en Teapa.

En Nacajuca, la situación es más complicada. En el fraccionamiento El Dorado se reportan encharcamientos de casi un metro, mientras que en el ejido Lomitas, autoridades evacuaron a dos familias —nueve personas en total— hacia un refugio temporal instalado en una primaria de la zona. En estas labores participó también personal de la SEDENA.

Además, se mantiene vigilancia en ríos como el Pichucalco ante posibles desbordamientos, mientras continúan los chubascos acompañados de tormentas eléctricas.

Las condiciones también incluyen vientos con rachas de hasta 60 km/h en zonas costeras, oleaje elevado y temperaturas que rondan entre los 20 y 24 grados.

Recomendaciones ante lluvias y presencia de fauna silvestre en Tabasco

Ante este panorama, autoridades lanzaron algunas recomendaciones clave:



Abrigarse bien, especialmente niños y adultos mayores

Asegurar techos y objetos que puedan salir volando

Mantener limpias coladeras para evitar inundaciones

No cruzar calles o zonas inundadas

Reportar cualquier situación de riesgo

La prevención, insisten, es clave para evitar tragedias en medio de este tipo de fenómenos.