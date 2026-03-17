Megacorte de agua en Veracruz: Lista completa de más de 100 colonias que se quedan sin servicio el 19 de marzo

Un megacorte de agua se aproxima en el estado de Veracruz, lo que afectará a más de 100 colonias de la zona este jueves 19 de marzo de 2026, debido a trabjos de mantenimiento en plantas potabilizadoras.

La suspensión del servicio fue confirmada por Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento (Grupo Mas). El suministro de agua se verá interrumpido por varias horas y aquí de decimos a partir qué hora.

¿A qué hora inicia el megacorte de agua en Veracruz?

El megacorte de agua en más 100 colonias de Veracruz comenzará a partir de las 08:00 horas y el servicio de agua se suspenderá totalmente por un lapso aproximado de 12 horas para intervenir las plantas potabilizadoras El Tejar I y II.

Lo anterior provocará la reducción de agua o falta del suministro en algunas zonas de los municipios de Veracruz, Medellín y Boca del Río.

En el caso del tanque de El Médano del Perro, dejará de haber agua a partir de las 06:00 horas, con una duración estimada de 18 horas.

¿Por qué habrá megacorte de agua en Veracruz el 19 de marzo 2026?

Esta suspensión del servicio de agua se debe a labores de mantenimiento preventivo y correctivo en plantas potabilizadoras fundamentales para que el agua llegue a las casas de cientos de veracruzanos.

Los trabajos se llevarán a cabo el próximo jueves 19 de marzo en las instalaciones y equipos de las plantas potabilizadoras El Tejar I y II.

Este año se contempla la intervención simultánea del sistema de válvulas de descarga del tanque regulador de El Médano del Perro.

"La realización de estos trabajos, permitirán fortalecer la infraestructura hidráulica, mejorar la gestión del recurso hídrico y optimizar la operación del sistema de distribución, contribuyendo a brindar un servicio más eficiente y confiable para la población", informó Grupo Mas.

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Lista completa de colonias sin agua por megacorte en Veracruz 19 de marzo 2026

El suministro de agua potable empezará a normalizarse durante la noche del jueves 19 de marzo, pero se estima que el servicio quede restablecido en su totalidad durante la noche del viernes 20 de marzo de 2026.

Colonias abastecidas por las plantas El Tejar I y II

Planta El Tejar I

Veracruz

• Fracc. Malibrán

• U.H. Malibrán

• Adolfo López Mateos (Parte Baja)

• Granjas de la Boticaria

• Fracc. Flores del Valle

• Francisco Villa

• Artículo 123

• Las Razas

• U.H. El Jobo

• Maria C. Rojas

• Fracc. Floresta

• Fracc. Arboledas Floresta

• Enrique C. Rébsamen

• Las Antillas

• Lorenzo Barcelata

• Alfredo Bonfil

• Los Ríos

• Col. Puente Moreno

• Bajos del Jobo

Medellín

•Jardines de Medellín

• México

• Lomas de San Gabriel

• El Bosque

• Gutiérrez Rosas

•Fracc. Palmas de Medellín

• Infonavit Casa Blanca

• Fracc. Residencial Marino

• 20 de noviembre

• Las Flores

• Dos Bocas

• Héroes de Veracruz

• Maravillas

• El Tejar

• Paraíso

• Localidad de Playa de Vaca

• Villa de Guadalupe

• Fracc. Arboledas San Ramón

• Fracc. 18 de Marzo

• Obrera Campesina

• Teresa Morales

• Domínguez Ruiz (Los Contreras)

• Paraíso 1

• U.H. Rodríguez Alcaine

• Fracc. Paseos del Campestre

• Fracc. Palmas Green

• Chapultepec

• Cabecera de Medellín de Bravo

• Emiliano Zapata

• Los Pinos

• Benito Juárez

• Joyas del Castillo

• U.H. Lomas del Tejar

• Ejido Primero de la Palma

• Cascos de la Hacienda

• El Porvenir

• Residencial Tai Tai

• 20 de Noviembre (Playa de Vaca)

• Paulino Urquijo

Planta El Tejar II- Tanque regulador Pocitos

Veracruz

•Agustín Acosta Lagunes

• U.H. Coyol V

• Cuauhtémoc

• Ampliación Cuauhtémoc

• El Coyol

• Fracc. Faro de la Laguna Olmeca

• Fracc. Laguna Real

• Héroes de Veracruz (Rosa Borunda)

• Manuel Buen Día

• Maria Esther Zuno

• Netzahualcóyotl

• Pedro I. Mata

• Rafael Diaz Serdán

• U.H. Aries II

• U.H. Aries III

• U.H. Coyol Condominios Zona B

• U.H. Coyol IVEC

• U.H. Lomas del Coyol

• U.H. Las Palmas Coyol

• U.H. Los Delfines

• U.H. Los Sauces

• U.H. SETSE Palmas

• Central de Abastos

• Fracc. Los Laureles

• U.H. Bolívar I

• Panaderos

• Conjunto Habitacional Playa Gaviotas

• Dos Caminos

• Infonavit Chivería

• Las Caballerizas

• Los Reyes

• Niños Héroes

• Nueva

• Fracc. Las Brisas (Parte Baja)

• Nuevas Esperanzas

• Playa Linda

• Pocitos y Rivera

• Prolongación Miguel Hidalgo (Una Sección)

• Reyes Heroles

En el tanque regulador de El Médano del Perro, el servicio se restablecerá de forma gradual durante la madrugada del viernes 20 de marzo, en las colonias que se abastecen directamente de este mismo tanque, quedando normalizado en un lapso de entre 24 a 72 horas dependiendo de la zona.

Tanque Regulador Médano del Perro Veracruz

Veracruz

• 21 de abril

• APIVER

• Cándido Aguilar

• Centro

• Centro Histórico

• Formando Hogar

• Fracc. Cristóbal Colón

• Fracc. El Maestro

• Fracc. Electricistas

• Fracc. Faros

• Pascual Ortiz Rubio

• Fracc. Ignacio Zaragoza

• Fracc. México

• Fracc. Moderno

• Fracc. Reforma

• Fracc. Ricardo Flores Magón

• Las Enfermeras

• Granjas Veracruz

• Manuel Contreras

• Miguel Alemán

• Venustiano Carranza

• Virgilio Uribe

• Independencia

• Residencial Antonio Exsome Nahum

• Granjas La Boticaria

• Campestre

• Fracc. Los Pinos

