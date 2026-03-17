¡Porque no le gustó el arbitraje! Alcalde de Autlán, Jalisco, y sus escoltas golpean a árbitros tras partido de futbol

Lo que debió ser un partido de futbol pacífico en Jalisco, terminó en un zafarrancho. En el municipio de Autlán de Navarro, el deporte se vio desplazado por la prepotencia del alcalde, Gustavo Robles Martínez, quien bajó de las gradas para encarar a los cuatro árbitros que pitaron el partido entre Guerreros de Autlán y Cabos United.

Lo que comenzó como un reclamo por el marcador terminó en una agresión física donde los escoltas del funcionario terminaron repartiendo golpes en plena cancha frente a la mirada de la afición.

Escándalo en Autlán de Navarro, Jalisco.



El alcalde Gustavo Robles Martínez y sus escoltas habrían agredido a árbitros tras un partido entre Autlán y Cabos United.



Testigos aseguran que invadió la cancha e insultó a los silbantes porque no le gustó el resultado: “A Autlán se le… pic.twitter.com/IcGFtGZPkH — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 17, 2026

Alcalde de Autlán golpea a árbitros durante partido de segunda división

El domingo 15 de marzo, el estadio municipal presenció una escena que no se debería ver ni en el futbol ni en ningún deporte. Al terminar el partido de la Liga Premier de Segunda División, el ambiente se puso extremadamente tenso.

Testigos aseguran que el alcalde Gustavo Robles Martínez, molesto por el desempeño de la cuarteta arbitral, no aguantó las ganas de reclamar y salió al terreno de juego bajo el grito de "A Autlán se le respeta", iniciando así la riña.

Escoltas de alcalde de Autlán golpean a árbitros

Lo que más provocó indignación fue la participación de las escoltas del funcionario. En lugar de calmar los ánimos o retirar a su jefe de la zona de conflicto, los "guarros" arremetieron contra los cuatro árbitros que pitaron el encuentro.

En las imágenes se observa cómo los guardaespaldas utilizan su fuerza para amedrentar a los silbantes, quienes poco pudieron hacer para defenderse ante sujetos entrenados.

¿Por qué el alcalde de Autlán golpeó a los árbitros?

Según testigos, la molestia del edil surgió por decisiones arbitrales que, según su criterio, afectaron directamente al equipo de los Guerreros de Autlán.

La falta de control emocional del alcalde ha puesto en duda su capacidad para garantizar la paz en su propio municipio, pues fue él mismo quien inició el desorden.

¡Abuso de poder en la cancha! 🚨 El alcalde de Autlán, Jalisco, Gustavo Robles, es señalado por agredir y amenazar al cuerpo arbitral tras el empate de los Guerreros Autlán ante Los Cabos United pic.twitter.com/xHLwzHTx13 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) March 17, 2026

¿Ya se pronunció la Liga Premier FMF ante riña durante partido de Autlán?

La Federación Mexicana de Futbol y la Liga Premier ya tienen conocimiento de lo ocurrido. Se espera que en las próximas horas se emita un comunicado con sanciones severas, no solo para el club, sino reportes hacia la conducta del funcionario.