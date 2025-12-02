Ambulancia a la obra: captan unidad del IMSS usada para cargar loseta en Cuautitlán Izcalli

Una cámara de seguridad exhibió un uso indebido de recursos públicos luego de captar a una ambulancia del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con número económico AA391, transportando material de construcción a una vivienda ubicada en la colonia Sección Parques, en el municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México.

El incidente ocurrió el 1 de diciembre a las 11:30 de la mañana, cuando el vehículo oficial —destinado exclusivamente a emergencias médicas y traslados de pacientes— fue utilizado como transporte de carga. En el video se observa cómo tres sujetos, aparentemente trabajadores de la construcción, bajan varias cajas de loseta directamente desde la ambulancia, colocadas junto al equipo médico de la unidad.

La situación generó indignación en redes sociales y entre derechohabientes, quienes denunciaron el uso irresponsable de un vehículo esencial para la atención de emergencias. La ambulancia, en lugar de estar disponible para atender llamados urgentes, fue empleada como si se tratara de un camión de materiales.

#ZCN I Usan ambulancia del @IMSS_Bienestar para flete de loseta, esto en #Izcalli.



Se ha hecho viral este video en el que se observa a varias personas sacar de una ambulancia material para construcción. Esto habría sucedido en la colonia Sección Parques en Cuautitlán Izcalli. pic.twitter.com/Mg8RMudZ74 — Zona Cero Noticias Edoméx (@zonaceroedomex) December 2, 2025

Uso indebido de una ambulancia: riesgos y consecuencias

El uso de una ambulancia para transportar material de construcción no solo representa una violación a los lineamientos operativos del IMSS, sino que implica riesgos graves para la población. Estas unidades deben estar permanentemente disponibles, equipadas y limpias para responder a emergencias, trasladar pacientes críticos o atender accidentes.

Transportar loseta u otro tipo de carga compromete la higiene del espacio médico, puede dañar el equipo indispensable para salvar vidas y, sobre todo, deja a la población sin una unidad disponible durante ese lapso.

De acuerdo con la Ley General de Responsabilidades Administrativas y los reglamentos internos del IMSS, este tipo de actos puede derivar en sanciones administrativas, que van desde amonestaciones y suspensión temporal, hasta inhabilitación o sanciones económicas si se comprueba el daño al patrimonio institucional. En casos más graves, también podría configurarse una falta grave por uso indebido de recursos públicos.

❌ El horror en quirófano: operan el órgano equivocado



En Tamaulipas, Gumersindo Calixto denuncia que a su esposa la operaron del riñón equivocado en el Hospital Civil del @IMSS_Bienestar en Ciudad Victoria.



Intervinieron el riñón derecho, sano, en lugar del izquierdo con… pic.twitter.com/QU3ZRw07Tb — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 1, 2025

Hasta el momento, el IMSS no ha emitido una postura oficial sobre este caso; sin embargo, usuarios en redes sociales exigen que se identifique a los responsables —incluyendo al conductor y al personal involucrado— para aplicar las sanciones correspondientes.