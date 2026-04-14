“Quiero justicia”: muere joven con autismo tras ser detenido en Guadalajara, Jalisco

La muerte de Humberto, un joven de 32 años diagnosticado con autismo, ya es investigada por la Fiscalía del Estado de Jalisco, luego de que falleciera tras haber sido detenido por una falta administrativa en Guadalajara, Jalisco.

De acuerdo con los primeros reportes, el joven presentaba varios golpes en el cuerpo y una posible quemadura en una de sus piernas, lo que ha generado dudas sobre lo que ocurrió durante el tiempo que estuvo bajo custodia.

Según la versión de su familia, Humberto fue detenido por policías municipales en la zona centro de Guadalajara, específicamente en las inmediaciones de la Calzada Independencia y Avenida Revolución.

Ese día, el joven había salido de su casa —donde se encontraba en proceso de mudanza— para comprar cervezas, pero ya no regresó. Fue interceptado por elementos de seguridad y llevado a los separos por una falta administrativa.

Días después de su detención, su estado de salud comenzó a deteriorarse. Su pareja decidió trasladarlo al Hospital Civil de Guadalajara, donde fue atendido, pero no logró recuperarse. Finalmente, el domingo fue llevado a la Cruz Roja Parque Morelos, lugar donde perdió la vida.

Familia denuncia abuso policial en Guadalajara y exige justicia

Claudia Muñoz, la madre de Humberto no duda en señalar a los responsables. Asegura que su hijo salió con vida tras ser detenido y que las lesiones que presentaba no pueden explicarse de otra forma.

“Yo quiero justicia para mi hijo… esas personas que se lo llevaron a los separos fueron los que lo mataron”, expresó. La familia exige que se investigue a fondo lo ocurrido y que se sancione a quien resulte responsable, pues consideran que pudo haber un uso excesivo de la fuerza o negligencia durante la detención.

Humberto trabajaba en una taquería y era el principal sustento de su familia, su pareja y una niña de apenas 5 años.

La Fiscalía del Estado de Jalisco ya abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y determinar si hubo responsabilidad por parte de los elementos de seguridad. Hasta el momento, no se ha informado si hay policías bajo investigación directa o si se han tomado medidas cautelares.

Este caso muestra la vulnerabilidad en la que muchas personas pueden quedar al ser detenidas por faltas menores.

