Caso Rancho Izaguirre: FGR mantiene bajo análisis restos hallados en Teuchitlán, Jalisco

La Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre los avances en la investigación de los restos humanos localizados en el Rancho Izaguirre en el municipio de Teuchitlán, Jalisco.

Según el vocero de la dependencia, Ulises Lara López, los trabajos periciales se iniciaron desde marzo de 2025, cuando las autoridades tuvieron conocimiento del caso y desplegó equipos multidisciplinarios para procesar el lugar.

Guerreros Buscadores de Jalisco reporta localización de más restos

El colectivo de búsqueda, Guerreros Buscadores de Jalisco, reportó inicialmente el hallazgo de más restos en el campo de adiestramiento utilizado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El pasado 10 de abril, los integrantes acudieron al rancho con autorización judicial, como parte de las labores de cateo. Por su parte, la FGR detalló que su participación se limitó a labores de observación, sin realizar tareas de prospección directa.

Sin embargo, un día después, el colectivo detalló que en la visita se localizaron nuevos restos humanos enterrados a poca profundidad, así como piezas dentales y fragmentos óseos.

🚨 AVANCES IMPORTANTES EN EL RANCHO 🚨

El día de ayer ingresamos nuevamente al rancho, y aunque el dolor sigue presente, hay avances reales en la recuperación de restos humanos.

Se han localizado y recuperado molares, placas y diversos indicios óseos. Destaca la apertura de una… pic.twitter.com/Yq4C34er5t — Guerreros Buscadores de Jalisco (@GuerrerosJalisc) April 11, 2026

Una de las intervenciones más importantes fue la que se realizó en una fosa séptica, donde se reportó un avance mayor al 75% en la exploración de la superficie, con restos localizados a unos 80 centímetros de profundidad.

Según el colectivo, la cantidad de restos recuperados en esta fase supera ampliamente a los hallados en marzo de 2025, lo que pone de manifiesto la magnitud de lo ocurrido en el rancho del horror.

#InformaciónRelevante Sigue el mensaje a medios del Fiscal Especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la #FGR, el Dr. @UlisesLaraLopez, con relación a investigación en Teuchitlán, Jalisco.



▶️ https://t.co/jWQw7sdkHn — FGR México (@FGRMexico) April 14, 2026

Rancho Izaguirre sirvió como centro de adiestramiento

En algo coinciden tanto la FGR como los colectivos: el Rancho Izaguirre no era un lugar sin ocupar. Las investigaciones señalan que el lugar operaba como una especie de campo de adiestramiento, dirigido por el CJNG, en el que supuestamente se realizaban prácticas de reclutamiento forzado.

Los colectivos señalan que esto confirma denuncias anteriores sobre la existencia de redes que obligaban a los jóvenes a participar en actividades delictivas. Incluso, desde 2024 ya existían denuncias contra este predio.

Por ello, familiares de personas desaparecidas advirtieron que seguirán exigiendo transparencia total en los resultados de la investigación. Mediante un comunicado manifestaron: “Esto no termina con avances. Termina con verdad, justicia y no repetición”.

La investigación, lejos de cerrarse, parece abrir nuevas líneas que podrían revelar con mayor claridad lo ocurrido en este sitio, considerado ya como uno de los casos más sensibles en materia de desaparición y violencia en el país.