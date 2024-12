‘Ahora que no estás’: Una conmovedora historia de amor y segundas oportunidades que llega a Amazon Prime

Las historias de amor, perdidas y segundas oportunidades suelen ser un reflejo de la condición humana, así como un recordatorio de que la vida está llena de giros inesperados; una montaña rusa de emociones que la nueva serie de Amazon Prime, ‘Ahora que no estás’, te invita a experimentar.

La serie narra la historia de Javi (Erik Hayser), un hombre que, tras la muerte de su esposa Mía (Ana Serradilla), encuentra una carta en la que ella le revela una lista de cinco mujeres que considera importantes para él. Guiado por esta misteriosa misiva, Javi emprende un viaje de autodescubrimiento y sanación, mientras se enfrenta a la pérdida de su gran amor y descubre nuevas facetas de sí mismo.

¿En qué se inspiraron para crear ‘Ahora que no estás’?

Pepe Bojórquez, cineasta y director de ‘Ahora que no estás’, explica que la serie trata sobre un amor verdadero, un amor que no es egoísta y que no deja ir, un amor que es tan grande, que incluso se preocupa por el bienestar de una persona sabiendo que va a morir.

El director de la nueva serie de Amazon compartió que el proyecto busca mostrar que existen las segundas oportunidades después de una pérdida, pues asegura que aún queda una vida por delante.

“No estamos aquí mucho rato, estamos aquí para pasar un buen rato (...) Hay que aprovechar el ahora y construir esos momentos”, compartió Pepe Bojórquez, cineasta y director de ‘Ahora que no estás’.

Por su parte, Erik Hayser, actor que interpreta a Javi en la serie, dijo que ‘Ahora que no estás’ es como una apapacho al corazón, un proyecto lleno de esperanza que tiene que ver con las segundas oportunidades que te da la vida.

¿Cuándo se estrena ‘Ahora que no estás’?

‘Ahora que no estás’, la serie mexicana que se perfila como una conmovedora y reflexiva historia de amor, llegará a las pantallas el próximo 25 de diciembre 2024, por lo que las y los usuarios podrán disfrutarla en Amazon Prime.