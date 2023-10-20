Esta es la fecha límite para pedir el cambio con el que ahorrarás en el recibo de luz de CFE

La tarifa PDBT (Pequeña Demanda de Baja Tensión) de la CFE es una opción para los pequeños consumidores, ya sean negocios o viviendas, que permite pagar un monto fijo por el consumo de energía eléctrica, siempre y cuando no se exceda de los 25 kW al mes.

¿Cómo pedir la Pequeña Demanda de Baja Tensión a CFE?

Todos los negocios pequeños, como misceláneas, consultorios médicos, talleres mecánicos y heladerías, entre otros, aplican para la tarifa PDBT. Si tu negocio no tiene esta tarifa, puedes solicitarla acudiendo a un Centro de Atención a Clientes (CAC) de la CFE.

Las viviendas también pueden aplicar a la tarifa PDBT, pero es importante que el consumo de energía no exceda los 25 kW al mes. Para solicitar esta tarifa, también debes acudir a un CAC de la CFE.

Debes cumplir los siguientes requisitos:

Tener un contrato de suministro eléctrico vigente con la CFE

Una demanda (registrada en el último año) menor a 25 kW

Solicitar el cambio de tarifa ante la CFE

Aceptar las condiciones de medición y facturación

El monto fijo de la tarifa PDBT varía según la región del país. Si tu consumo de energía excede los 25 kW al mes, la CFE te aplicará la tarifa GDBT (que se aplicará a todos los servicios que destinen la energía en baja tensión a cualquier uso, con demanda mayor a lo mencionado), que tiene un costo mayor. Por lo tanto, es importante que estés al pendiente de tu consumo para evitar el cambio automático.

La tarifa PDBT es una opción para ahorrar en el recibo de luz, siempre y cuando el consumo de energía no exceda los 25 kW al mes. Si tu negocio o vivienda cumple con este requisito, puedes solicitar esta tarifa para pagar menos por tu consumo.

Fecha límite para hacer el cambio en el recibo de luz de CFE

La CFE tiene hasta el 31 de octubre de 2023 para permitir que los pequeños consumidores cambien a la tarifa de Baja Demanda. Esta tarifa es una opción para los usuarios que no consumen más de 25 kW/h al mes.

Si cumples con este requisito, puedes acudir a las oficinas de la CFE para solicitar el cambio de tarifa. Para obtener más información, visita el sitio web de la Comisión.

¿Cómo puedo descargar el recibo de luz de CFE?

Para imprimir tu recibo de luz en línea, debes acceder al portal de la CFE, ingresar con tu cuenta de usuario y contraseña, seleccionar el recibo que deseas imprimir y hacer clic en el botón "Descargar". El archivo se descargará en formato PDF, que puedes abrir e imprimir con cualquier programa de visualización de PDF.

