¿Es el MOMENTO de comprar? Precio del dólar HOY 12 de diciembre

Este viernes 12 de diciembre, mientras millones celebran a la Virgen de Guadalupe, los mercados financieros registran movimientos importantes. El dólar estadounidense se estabiliza, pero se encamina a cerrar su tercera semana consecutiva de caídas y esto ya se ve reflejado en el precio.

La divisa norteamericana se ha visto afectada por la perspectiva de que la Reserva Federal (FED) recorte las tasas de interés el próximo año. De hecho, el índice dólar acumula una pérdida de más del 9% en lo que va del año, perfilándose a su peor caída anual desde 2017. Los inversionistas interpretaron los recientes comentarios de Jerome Powell como "menos estrictos", lo que reforzó la venta de dólares a nivel global.

Precio del dólar hoy viernes 12 de diciembre de 2025 en Banco Azteca

Para este cierre de semana, Banco Azteca actualiza sus cotizaciones. El precio del dólar en ventanilla se ubica hoy en $16.75 pesos a la compra y se vende en $18.85 pesos. Se trata de un buen momento para adquirir dólares, de cara al nuevo año.

Recuerda que puedes realizar tus operaciones en cualquiera de sus sucursales, que operan con normalidad en un horario de 9:00 de la mañana a 9:00 de la noche, los 365 días del año, por lo que este 12 de diciembre también está abierto.

¿Cuál es el precio del Euro y Dólar Canadiense?

En la misma institución, las otras divisas cotizan de la siguiente manera este viernes:



Euro: Se compra en $19.90 pesos y se vende en $22.59 pesos .

Se compra en y se vende en . Dólar Canadiense: Se compra en $12.20 pesos y se vende en $13.39 pesos.

Para los inversionistas en metales preciosos, la onza de Plata Libertad registra un precio de $1,180.00 pesos a la compra y $1,280.00 pesos a la venta.

¿Cuál es el precio del petróleo este viernes 12 de diciembre?

El mercado energético muestra una ligera recuperación para cerrar la semana. Los precios del crudo suben moderadamente:



Petróleo Brent: Sube un 0.2%, ubicándose en $61.40 dólares el barril.

Sube un 0.2%, ubicándose en el barril. Petróleo West Texas Intermediate (WTI): Gana un 0.2%, cotizando en $57.69 dólares el barril.

Gana un 0.2%, cotizando en el barril. Mezcla Mexicana de Exportación: $53.87 dólares por barril

¡Listo! Tienes cubiertas las notas de Gasolina y Dólar para este viernes 12 de diciembre. ¡Excelente fin de semana!