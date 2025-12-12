Así cierra la BMV y el Wall Street hoy 12 de diciembre; precio dólar

La Bolsa Mexicana de Valores ( BMV ) y los principales índices de Wall Street cerraron la jornada de este 12 de diciembre con movimientos relevantes para los mercados financieros, mientras el tipo de cambio del dólar registró variaciones al cierre de las operaciones.

¿Cómo cierra la BMV hoy 12 de diciembre?

El mercado bursátil mexicano registró una jornada positiva este jueves, luego de que el S&P/BMV IPC, principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores , avanzara 2.05%, ubicándose en 64,712.07 puntos.

De acuerdo con el reporte de actividad, el índice ganó 1,302.67 puntos, reflejando un comportamiento favorable para el mercado accionario.

Cierre de la BMV hoy 12 diciembre 2025|Captura de pantalla

Se registró un volumen de operación de 169 millones 324 mil 967 títulos, lo que evidencia una participación activa de los inversionistas.

Así cierra el Wall Street este 12 de diciembre

Los principales índices bursátiles de Estados Unidos cerraron a la baja este viernes 12 de diciembre de 2025, presionados por una fuerte caída de los valores ligados a la inteligencia artificial y las tecnológicas , lo que provocó que el mercado pagara terreno después de registrar máximos históricos en sesiones recientes.



El S&P 500 retrocedió alrededor de 1.07% , reflejando el impacto de las pérdidas en acciones de tecnología pesada.

retrocedió alrededor de , reflejando el impacto de las pérdidas en acciones de tecnología pesada. El Nasdaq Composite , con fuerte peso tecnológico, cayó cerca de 1.69% , en medio de la aversión al riesgo en el sector.

, con fuerte peso tecnológico, cayó cerca de , en medio de la aversión al riesgo en el sector. El Dow Jones Industrial Average también cerró con números rojos, con una baja de aproximadamente 0.51% al término de la jornada.

Este es el precio del dólar

Para el cierre de la semana, Banco Azteca ajustó sus cotizaciones cambiarias. Este viernes, el dólar en ventanilla se ofrece en 16.75 pesos a la compra y 18.85 pesos a la venta, niveles que representan una opción favorable para quienes buscan adquirir la divisa estadounidense rumbo al inicio del nuevo año.

Recuerda que puedes realizar tus operaciones en cualquiera de sus sucursales, que operan con normalidad en un horario de 9:00 de la mañana a 9:00 de la noche, los 365 días del año.

¿Cuál es el precio del petróleo este viernes 12 de diciembre?

El mercado energético cerró la semana con señales de recuperación, luego de que lo s precios del petróleo registraran avances moderados.

El Brent subió 0.2% para ubicarse en 61.40 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) también ganó 0.2%, al cotizar en 57.69 dólares. En tanto, la Mezcla Mexicana de Exportación se colocó en 53.87 dólares por barril, reflejando un cierre positivo para el sector.