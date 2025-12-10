¿El litro de gasolina está por los cielos? Así queda el precio del combustible para este miércoles

¡No te quedes sin combustible! El litro de gasolina registró cambios importantes en su precio para este miércoles 10 de diciembre 2025 en distintas partes de la República. Fuerza Informativa Azteca te comparte el costo.

El precio de gasolina puede variar dependiendo de la zona y establecimiento al que se acuda a cargar combustible; conoce el estado más barato.

¿A cuánto está el litro de gasolina hoy?

Gasolina Regular precio por litro: 23.39 pesos

Precio de gasolina Premium por litro: 25.90 pesos

Diésel precio por litro: 26.40 pesos

Precio del gas natural vehicular 10 de diciembre 2025

Mínimo por litro: 10.99 pesos

Promedio por litro: 12.60 pesos

Máximo por litro: 14.49 pesos

Precio de la gasolina en CDMX hoy 10 de diciembre 2025

¡Tomen nota, capitalinos! Te compartimos el precio del litro de gasolina Magna y Premium en CDMX para el segundo miércoles de diciembre 2025.



Gasolina Regular precio por litro: 23.52 pesos

Precio de gasolina Premium por litro: 26.12 pesos

Diésel precio por litro: 26.18 pesos

Precio de gasolina en Edomex hoy 10 de diciembre 2025

Gasolina Regular precio por litro: 23.59 pesos

Precio de gasolina Premium por litro: 25.34 pesos

Diésel precio por litro: 25.90 pesos

Precio de gasolina en Guadalajara 10 de diciembre 2025

Gasolina Regular precio por litro: 23.86 pesos

Precio de gasolina Premium por litro: 26.59 pesos

Diésel precio por litro: 26.50 pesos

Precio de gasolina hoy 10 de diciembre 2025 en Monterrey

El precio de la gasolina Magna y Premium en Monterrey registraron una ligero aumento para este miércoles, acercándose a los 24 pesos por litro.



Gasolina Regular precio por litro: 23.70 pesos

Precio de gasolina Premium por litro: 27.15 pesos

Diésel precio por litro: 26.11 pesos

¿A cuánto está el litro de gasolina en Baja California Sur?

Gasolina Regular precio por litro: 24.15 pesos

Precio de gasolina Premium por litro: 26.48 pesos

Diésel precio por litro: 26.95 pesos

Precio de gasolina en Michoacán para diciembre 2025

Gasolina Regular precio por litro: 23.78 pesos

Precio de gasolina Premium por litro: 25.69 pesos

Diésel precio por litro: 26.61 pesos

Precio de gasolina en Chihuahua hoy 10 de diciembre 2025

Gasolina Regular precio por litro: 22.21pesos

Precio de gasolina Premium por litro: 23.70 pesos

Diésel precio por litro: 25.85 pesos

¿A cuánto sale llenar el tanque en México?

¡Atención, mexicanos! Se estima que llenar el tanque en México con gasolina Magna oscila entre los $1,052.55 pesos por 45 litros , mientras que llenarlo con gasolina Premium se ubica entre los $1,165.50 pesos por 45 litros.

Por otro lado, los vehículos con 65 litros disponibles en el tanque podrían pagar $1,520.35 pesos por gasolina magna y $1,683.50 por gasolina Premium.

¿En qué lugar es más barato el precio de la gasolina?

Tamaulipas , es una de las zonas en la que el precio de la gasolina es más barato, ubicándose en 21.71 pesos por litro , seguido de Ciudad de México en 23.50 pesos.