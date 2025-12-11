¿Sube el precio de la gasolina en México? Checa el costo del combustible para este jueves
El precio de la gasolina registró un leve aumento en zonas como Edomex, Jalisco, Nuevo León y Zacatecas; te compartimos el costo del litro de combustible hoy.
¡No te quedes sin combustible! El litro de gasolina en México registró cambios importantes en distintas partes del país para este jueves 11 de diciembre 2025; te compartimos el costo de la Magna Premium y Diésel.
El precio del combustible puede variar dependiendo de la zona y establecimiento al que se acuda a cargar combustible; conoce el estado más barato.
¿A cuánto está el litro de gasolina hoy?
- Gasolina Regular precio por litro: 23.39 pesos el litro
- Precio de gasolina Premium por litro: 25.90 pesos el litro
- Diésel precio por litro: 26.40 pesos
Precio del gas natural vehicular 11 de diciembre 2025
- Mínimo por litro: 10.99 pesos
- Promedio por litro: 12.60 pesos
- Máximo por litro: 14.49 pesos
Precio de la gasolina en CDMX hoy 11 de diciembre 2025
¡Tomen nota, capitalinos! Te compartimos el precio del litro de gasolina Magna y Premium en CDMX para el segundo jueves de diciembre 2025.
- Gasolina Regular precio por litro: 23.52 pesos el litro
- Precio de gasolina Premium por litro: 26.13 pesos el litro
- Diésel precio por litro: 26.19 pesos
Precio de gasolina en Edomex hoy 11 de diciembre 2025
- Gasolina Regular precio por litro: 23.60 pesos
- Precio de gasolina Premium por litro: 25.35 pesos
- Diésel precio por litro: 25.91 pesos
Precio de gasolina en Guadalajara 11 de diciembre 2025
- Gasolina Regular precio por litro: 23.85 pesos
- Precio de gasolina Premium por litro: 26.58 pesos
- Diésel precio por litro: 26.50 pesos
Precio de gasolina hoy 11 de diciembre 2025 en Monterrey
El precio de la gasolina Magna y Premium en Monterrey registraron una ligero aumento para este jueves, acercándose a los 24 pesos por litro.
- Gasolina Regular precio por litro: 23.71 pesos
- Precio de gasolina Premium por litro: 27.16 pesos
- Diésel precio por litro: 26.12 pesos
¿A cuánto está el litro de gasolina en Aguascalientes Sur?
- Gasolina Regular precio por litro: 23.79 pesos
- Precio de gasolina Premium por litro: 25.96 pesos
- Diésel precio por litro: 26.39 pesos
Precio de gasolina en Tlaxcala para diciembre 2025
- Gasolina Regular precio por litro: 23.38 pesos
- Precio de gasolina Premium por litro: 24.88 pesos
- Diésel precio por litro: 25.62 pesos
Precio de gasolina en Zacatecas hoy 11 de diciembre 2025
- Gasolina Regular precio por litro: 23.94 pesos
- Precio de gasolina Premium por litro: 25.43 pesos
- Diésel precio por litro: 26.73 pesos
Precio de la gasolina en Estados Unidos hoy
El precio del galón de gasolina en USA registraron leves cambios para este 11 de diciembre 2025; te compartimos los costos.
- Gasolina Regular por galón: 2.94 dólares
- Gasolina Premium precio por galón: 3.80 dólares
- Diésel precio por galón: 3.67 dólares
¿A cuánto sale llenar el tanque en México?
¡Atención, mexicanos! Se estima que llenar el tanque en México con gasolina Magna oscila entre los $1,052.55 pesos por 45 litros, mientras que llenarlo con gasolina Premium se ubica entre los $1,165.50 pesos por 45 litros.
Por otro lado, los vehículos con 65 litros disponibles en el tanque podrían pagar $1,520.35 pesos por gasolina magna y $1,683.50 por gasolina Premium.
¿En qué lugar es más barato el precio de la gasolina?
Tlaxcala, es una de las zonas en la que el precio de la gasolina es más barato, ubicándose en 23.38 pesos por litro, seguido de Ciudad de México en 23.52 pesos.
Por el contrario, Zacatecas, es el lugar más caro, cotizando en 23.94 pesos el litro.