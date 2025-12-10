¿Cuántos gastarán los peregrinos el Día de la Virgen de Guadalupe? Celebraciones impulsan la economía mexicana

¡A festejar a la Morenita del Tepeyac! Las celebraciones por el Día de la Virgen de Guadalupe podrían generar una derrama económica de 1 mil 724 millones de pesos, un aumento del 5.9% respecto al año anterior, pero ¿cuánto gastarán los peregrinos que visitan la Basílica de Guadalupe ?

"La fe y devoción de millones de mexicanos se traducen también en un impulso vital para nuestra economía", señaló Vicente Gutiérrez Camposeco, presidente del organismo empresarial.

¿Cuánto gastarán los peregrinos el Día de la Virgen de Guadalupe en CDMX?

¡A preparar la cartera! El gasto promedio que harán las y los peregrinos oscila entre los $260 a $1,800 pesos por persona. Entre los negocios más beneficiados por la llegada de los feligreses a la Basílica de Guadalupe están:



Alimentos preparados.

Florerías.

Establecimientos de comida rápida.

Minisúper.

Tiendas de abarrotes.

Artículos religiosos,

Artesanías.

Hospedaje.

Transporte público y privado.

Para proteger la seguridad de las y los peregrinos, las autoridades de la Ciudad de México han dispuesto un operativo de seguridad y servicios para garantizar que la celebración se desarrolle en un ambiente de paz, devoción y confianza para los asistentes.

¿Cuántos peregrinos llegarán a la Basílica de Guadalupe?

Se estima que el 12 de diciembre 2025, la Basílica de Guadalupe recibirá entre 11 a 13 millones de peregrinos, provenientes de distintas zonas de la República Mexicana; algunos de ellos también provendrán del extranjero.

En ´México, el Día de la Virgen de Guadalupe se consolida como una de las festividades más importantes del país, convirtiéndose en un motor para impulsar el comercio, así como los servicios locales.

¿A qué hora se cantan "Las Mañanitas" a la Virgen de Guadalupe?

Como ya es tradición, TV Azteca realizará un programa especial en honor a la Virgen de Guadalupe, por lo que se emitirá la misa solemne de los peregrinos para continuar con la cobertura de las actividades previas a Las Mañanitas de la Morenita.

El concierto en honor a la Virgen está programado para comenzar a las 11:00 p.m. (tiempo del centro de México) del jueves 11 de diciembre. Durante esta hora previa, los artistas invitados interpretarán temas marianos y tradicionales, preparándose para recibir juntos el 12 de diciembre.