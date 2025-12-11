¡Repunta el precio del dólar y Wall Street! Así cierra la BMV y mercados internacionales este miércoles

¡Atención, inversionistas! La Bolsa Mexicana de Valores ( BMV ) y Wall Street terminaron la jornada con cambios importantes; te compartimos el precio del dólar y cierre de mercados hoy 10 de diciembre 2025.

¿Cómo cierra la BMV hoy 10 de diciembre 2025?

El principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), el S&P/BMV IPC, cerró la jornada de este miércoles con una caída de 0.45%, ubicándose en 63,409.4 puntos, lo que representa un retroceso de 285.28 unidades frente al cierre previo.

El desempeño negativo refleja un sentimiento de cautela entre los inversionistas, en un día marcado por una menor toma de posiciones y un volumen operativo moderado. Durante la sesión se registró un volumen de 162 millones 291 mil 915 títulos, cifra que confirma la ausencia de grandes movimientos institucionales y una actividad más contenida del mercado local.

La baja del IPC se alinea con el comportamiento mixto observado en los mercados globales, donde persisten dudas sobre el rumbo de la política monetaria en Estados Unidos y el avance de indicadores económicos que no terminan de apuntar a una recuperación sólida.

Analistas señalan que la volatilidad podría mantenerse en las próximas sesiones, especialmente a la espera de nuevas cifras inflacionarias y posibles comentarios de la Reserva Federal, que continúan influyendo en el apetito por riesgo en mercados emergentes como el mexicano.

Cierre de Wall Street hoy 10 de diciembre 2025

La jornada de media semana en Wall Street reflejó un ánimo claramente positivo entre los inversionistas, impulsado por una decisión clave de política monetaria: la Reserva Federal (Fed) confirmó el recorte de su tasa de interés, un movimiento ampliamente anticipado por el mercado y que suele ser bien recibido porque reduce los costos financieros y da margen para mayor actividad económica.

El anuncio generó una reacción inmediata al alza en los principales índices estadounidenses:

El Dow Jones, que agrupa a 30 corporaciones consolidadas y consideradas un termómetro de la economía industrial, avanzó 1.05%, superando las 48,000 unidades. Este salto indica optimismo en sectores tradicionales y maduros, usualmente más sensibles a los costos del crédito.

El S&P 500, que incluye a las empresas más grandes y representativas del mercado, ganó 0.67% y se mantuvo firme rumbo a máximos históricos. Este índice es visto como una referencia amplia del desempeño corporativo general, por lo que su avance confirma un sentimiento de confianza extendido.

El Nasdaq Composite, cargado de tecnológicas, subió 0.33%. Aunque es el índice que menos avanzó, su comportamiento sigue marcando una expectativa de estabilidad para el sector tecnológico, que suele reaccionar muy favorablemente a tasas más bajas debido a su alto nivel de financiamiento para proyectos de innovación.

¿A cuánto está el dólar en México hoy 10 de diciembre 2025?

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 10 de diciembre 2025, en $17.00 pesos la compra y en $19.25 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria.

El dólar en Tijuana cerró la jornada en $18.15 pesos la venta; recuerda que el valor puede cambiar dependiendo al lugar al que acudas a cambiar tu dinero.

Valor del Bitcoin hoy 10 de diciembre 2025

El precio del Bitcoin al término de la jornada de 10 de diciembre de 2025, se ubica en 93 mil 767 dólares por unidad, registrando un importante aumento de 1.15% en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio, la criptomoneda cerró el día ubicándose en 1 millón 697 mil 562 pesos por unidad.

Precio del petróleo hoy 10 de diciembre 2025

El precio del petróleo subieron este miércoles después de que los funcionarios dijeron que Estados Unidos confiscó un petrolero frente a las costas de Venezuela, lo que aumentó las preocupaciones sobre el suministro.

