¡Baja el precio del dólar! Así amanece el tipo de cambio en México hoy 11 de diciembre 2025

¿Vas a cambiar dinerito? El precio del dólar estadounidense comenzó la jornada de este 11 de diciembre 2025 con una baja en su valor tras mantenerse estable los últimos días.

Te compartimos el tipo de cambio en México para el segundo jueves de diciembre 2025.

¿A cuánto está el dólar en México HOY 11 de diciembre 2025?

El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en 17.00 pesos la compra y se vende en $19.25 pesos mexicanos en ventanilla bancaria en la apertura de este jueves 11 de diciembre 2025.

La baja en la moneda estadounidense se debe a que la Reserva Federal de Estados Unidos ofreció un panorama menos agresivo de lo que algunos esperaban.

Precio del dólar en México registra una leve baja para este jueves|BANCO AZTECA

Precio del dólar en Tijuana hoy 11 de diciembre 2025

El precio del dólar hoy en Tijuana se ubica en $18.15 pesos la venta . Recuerda que el tipo de cambio puede variar dependiendo de la ciudad en la que te encuentres.

Precio del dólar canadiense en México para diciembre 2025

El precio del dólar canadiense en Banco Azteca se ubica en $11.05 pesos la compra y se vende en $13.79 pesos mexicanos en ventanilla bancaria durante la apertura del primer día de la semana.

Si estás interesado en cambiar dinero, recuerda que puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca; el horario es de 9:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche.

¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy 11 diciembre 2025?

El valor del Bitcoin inició la jornada de este miércoles 10 de diciembre del 2025 en 8 9 mil 993 dólares por unidad, registrando una baja importante de 2.22% en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio de México, la criptomoneda abrió el día ubicándose en 1 millón 634 mil 429 pesos por unidad.

El Bitcoin cae por segundo día consecutivo|GOOGLE

¿Cuál es el precio del petróleo hoy 11 de diciembre 2025?

El precio del petróleo registró una leve baja debido a que los inversores volvieron a centrar su atención en las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania y siguieron de cerca las posibles consecuencias de la incautación por parte de Estados Unidos de un petrolero sancionado frente a las costas de Venezuela.

