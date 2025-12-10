¡Sube el precio del dólar en México! Tipo de cambio para este 10 de diciembre 2025

¡Atención, usuarios! El precio del dólar estadounidense comenzó la jornada de este 10 de diciembre 2025 con un leve aumento en su valor tras mantenerse días estable; te compartimos el tipo de cambio en México para el segundo miércoles del mes.

¿A cuánto está el dólar en México HOY 10 de diciembre 2025?

El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en 17.00 pesos la compra y se vende en $19.25 pesos mexicanos en ventanilla bancaria en la apertura de este miércoles 10 de diciembre 2025.

La moneda estadounidense registró un aumento debido a que los inversionistas están en espera de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal; se espera que anuncien un recorte en la tasa de interés de EU de 25 puntos básicos.

El precio del dólar se ubica arriba de los 19 pesos en México|BANCO AZTECA

Precio del dólar en Tijuana hoy 10 de diciembre 2025

El precio del dólar hoy en Tijuana se ubica en $18.15 pesos la venta . Recuerda que el tipo de cambio puede variar dependiendo de la ciudad en la que te encuentres.

Precio del dólar canadiense en México para diciembre 2025

El precio del dólar canadiense en Banco Azteca se ubica en $11.05 pesos la compra y se vende en $13.84 pesos mexicanos en ventanilla bancaria durante la apertura del primer día de la semana.

Si estás interesado en cambiar dinero, recuerda que puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca; el horario es de 9:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche.

¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy 10 diciembre 2025?

El valor del Bitcoin inició la jornada de este miércoles 10 de diciembre del 2025 en 92 mil 054 dólares por unidad, registrando una leve baja del 0.70% en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio de México, la criptomoneda abrió el día ubicándose en 1 millón 675 mil 105 pesos por unidad.

El Bitcoin registra un leve aumento en México|GOOGLE

¿Cuál es el precio del petróleo hoy 10 de diciembre 2025?

El precio del petróleo se estabilizó este miércoles mientras los inversionistas observan el progreso en las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania y esperaban una decisión sobre las tasas de interés en Estados Unidos.

