¡Cambios en los mercados! Cierre BMV y Wall Street hoy 9 de diciembre 2025; a cómo está el dólar

La Bolsa Mexicana de Valores ( BMV ) y Wall Street terminaron la jornada con cambios importantes; te compartimos el precio del dólar y cierre de mercados hoy 9 de diciembre 2025.

¿Cómo cierra la BMV hoy 9 de diciembre 2025?

El S&P/BMV IPC, principal referente de la Bolsa Mexicana de Valores, cerró la sesión con un desempeño positivo al avanzar 0.26 %, equivalente a 166.68 puntos, para colocarse en 63,694.68 unidades. Aunque el movimiento no fue contundente, sí confirma un ánimo comprador moderado dentro del mercado local.

Cierre de Wall Street hoy 9 de diciembre 2025

El Dow Jones de Industriales retrocedió 0.38 %, ubicándose en 47,560 unidades, presionado principalmente por ajustes en sectores cíclicos y por una toma de utilidades tras varias sesiones de avances moderados. Su comportamiento volvió a hacer evidente que los inversionistas siguen ajustando expectativas respecto a la política monetaria y al ritmo de la economía estadounidense.

¿A cuánto está el dólar en México hoy 9 de diciembre 2025?

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 9 de diciembre 2025, en $17.00 pesos la compra y en $19.15 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria.

El dólar en Tijuana cerró la jornada en $18.15 pesos la venta; recuerda que el valor puede cambiar dependiendo al lugar al que acudas a cambiar tu dinero.

Valor del Bitcoin hoy 9 de diciembre 2025

El precio del Bitcoin al término de la jornada de 9 de diciembre de 2025, se ubica en 93 mil 362 dólares por unidad, registrando un importante aumento de 3.00% en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio, la criptomoneda cerró el día ubicándose en 1 millón 699 mil 191 pesos por unidad.

Precio del petróleo hoy 9 de diciembre 2025

El precio del petróleo registró una caída este martes tras caer un 2% en la sesión anterior, con los inversores atentos a las conversaciones de paz para poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania, las preocupaciones sobre un suministro abundante y una inminente decisión sobre las tasas de interés en Estados Unidos.

