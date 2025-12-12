Que no te engañen: Precio de la gasolina hoy 12 de diciembre en México

Este viernes 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe, la movilidad en el país sufre cambios importantes debido a las peregrinaciones y festejos. Si planeas salir a carretera para aprovechar el fin de semana o moverte por la ciudad entre el tráfico, revisar el nivel de tu tanque y el costo del combustible es vital para evitar contratiempos.

Para que administres mejor tu presupuesto en este día de alta afluencia vehicular, Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta el reporte actualizado con los costos promedio a nivel nacional y en las principales entidades, con base en los datos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

¿Cuál es el precio promedio de gasolina en México hoy 12 de diciembre de 2025?

Gasolina Regular precio por litro: $23.39 pesos

precio por litro: Gasolina Premium precio por litro: $25.90 pesos

precio por litro: Diésel precio por litro: $26.41 pesos

Precio del gas natural vehicular hoy viernes 12 de diciembre de 2025

Mínimo por litro: $10.99 pesos

por litro: $10.99 pesos Promedio por litro: $12.60 pesos

por litro: $12.60 pesos Máximo por litro: $14.49 pesos

Precio del litro de gasolina en CDMX hoy 12 de diciembre de 2025

Gasolina Regular precio por litro: $23.52 pesos

precio por litro: $23.52 pesos Gasolina Premium precio por litro: $26.14 pesos

precio por litro: $26.14 pesos Diésel precio por litro: $26.19 pesos

Conoce el precio de la gasolina Magna, Premium y Diésel y planifica tu fin de semana|FIA

¿Cuál es el precio promedio del litro de gasolina en el Edomex hoy 12 de diciembre de 2025?

Gasolina Regular precio por litro: $23.82 pesos

precio por litro: $23.82 pesos Gasolina Premium precio por litro: $25.65 pesos

precio por litro: $25.65 pesos Diésel precio por litro: $26.05 pesos

Precio de gasolina en Jalisco hoy 12 de diciembre

Gasolina Regular precio por litro: $23.86 pesos

precio por litro: $23.86 pesos Gasolina Premium precio por litro: $26.57 pesos

precio por litro: $26.57 pesos Diésel precio por litro: $26.50 pesos

¿Cuál es el precio promedio del litro de gasolina en Nuevo León hoy 12 de diciembre?

Gasolina Regular precio por litro: $23.71 pesos

precio por litro: $23.71 pesos Gasolina Premium precio por litro: $27.16 pesos

precio por litro: $27.16 pesos Diésel precio por litro: $26.12 pesos

¿Dónde cargar gasolina hoy para ahorrar más?

En un día con tanto movimiento, encontrar una estación económica ayuda al bolsillo. Este viernes, una de las gasolinas regulares más baratas se reporta en la frontera norte, en Ciudad Juárez, Chihuahua, rondando los $21.80 pesos por litro. En contraste, zonas de San Pedro Garza García, Nuevo León, registran precios en la gasolina premium que pueden superar los $28.50 pesos.

