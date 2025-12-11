¿Conviene invertir? Así cierra la Bolsa Mexicana de Valores y Wall Street hoy 11 de diciembre 2025; precio del dólar

La Bolsa Mexicana de Valores ( BMV ) y Wall Street terminaron la jornada con cambios importantes; te compartimos el precio del dólar y cierre de mercados hoy 11 de diciembre 2025.

¿Cómo cierra la BMV hoy 11 de diciembre 2025?

El principal índice accionario de la Bolsa Mexicana de Valores, el S&P/BMV IPC, cerró la jornada de este miércoles con un avance sólido al ubicarse en 64,712.07 puntos, lo que representa un incremento del 2.05%, equivalente a 1,302.67 unidades.

De acuerdo con los datos del mercado, el volumen operado alcanzó los 169,324,967 títulos, reflejando una sesión dinámica y con un repunte en la actividad de los inversionistas.

El movimiento positivo del índice sugiere una mayor confianza en los activos locales, impulsada por factores externos e internos que favorecieron el apetito por riesgo.

Cierre de Wall Street hoy 11 de diciembre 2025

El S&P 500 registró un avance marginal de 0.21%, para ubicarse en 6,902.19 puntos, mientras que el Nasdaq Composite retrocedió 0.25%, cerrando en 23,597.26 unidades, afectado por la debilidad en algunas firmas tecnológicas de gran peso.

En contraste, el Promedio Industrial Dow Jones encabezó las ganancias al subir 1.36%, para concluir en 48,709.12 puntos, apoyado por el desempeño positivo de compañías vinculadas a sectores industriales, consumo básico y energía.

¿A cuánto está el dólar en México hoy 11 de diciembre 2025?

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 10 de diciembre 2025, en $17.00 pesos la compra y en $19.25 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria.

El dólar en Tijuana cerró la jornada en $18.15 pesos la venta; recuerda que el valor puede cambiar dependiendo al lugar al que acudas a cambiar tu dinero.

Valor del Bitcoin hoy 11 de diciembre 2025

El precio del Bitcoin al término de la jornada de 11 de diciembre de 2025, se ubica en 93 mil 767 dólares por unidad, registrando un importante aumento de 1.15% en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio, la criptomoneda cerró el día ubicándose en 1 millón 697 mil 562 pesos por unidad.

Precio del petróleo hoy 11 de diciembre 2025

El precio del petróleo registró una baja de más de un dólar por barril este jueves debido a que los inversores volvieron a centrar su atención en las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania y no vieron consecuencias de los ataques con aviones no tripulados ucranianos ni de la incautación por parte de Estados Unidos de un petrolero sancionado frente a las costas de Venezuela.

