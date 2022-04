Usuarios del AICM viven el cambio al horario de verano

A las dos de la mañana de este domingo comenzó el cambio al horario de verano, por lo que el reloj se adelantó una hora y en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), no fue la excepción.

Los usuarios llegaron al lugar más temprano para evitar perder su vuelo, tal fue el caso de Miguel Ángel quién tuvo que salir antes de lo planeado de San Luis Potosí, para que el cambio no le provocara un contratiempo.

‘Lo qué pasa es que yo vengo de San Luis Potosí el último que salía por ejemplo en el que pudiera haberme venido era el de las 10 de la noche para llegar aquí a las 3:40, pero si tuve que adelantar una salida si no pues no llegaba’, aseguró.

Pasajeros en el AICM opinan que el horario de verano no es necesario

Si bien esta medida de cambiar el horario durante los meses de mayor insolación para aprovechar la luz solar y así ahorrar energía eléctrica, algunos pasajeros del AICM creen que es algo innecesario.

El señor Luis, por ejemplo, aseguró que mantener el mismo horario durante todo el año le daría estabilidad a las personas.

‘En mi opinión es una lata, es una lata, debería de seguir igual, ¿por qué ?, para tener un patrón, ni adelante ni atrás, mantener en un solo horario’

Maritza es otra usuaria del AICM que asegura, no ha visto cambios en su recibo de luz durante el horario de verano.

‘La verdad que no, todo sigue igual año tras año, verano, invierno como sea es igual.’ dijo.

FIA

Viajeros pierden vuelos en el AICM en el marco del cambio al horario de verano

A pesar de las diversas alertas sobre el cambio de horario que las autoridades mexicanas emitieron en las últimas semanas, algunas personas como María Esteban, no evitaron perder su vuelo.

En su caso, fue la aerolínea la causante y por la que llegará a su casa un día después.

‘Llegar temprano y ni así, el primero me lo cancelaron me dijeron que a las 9 salía el otro vine a las 9, me cancelan ese y hasta mañana a las 8 de la noche, no es justo.’ señaló.

Mientras eso sucede, la Secretaría de Energía y la Secretaría de Hacienda analizan si existe algún beneficio real del horario de verano .

De no ser así, dejarían de aplicar el cambio que dura 7 meses en la diversos estados de la República Mexicana .