AICM realizará inspecciones de seguridad a aviones nacionales e internacionales

La Dirección General del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el AICM, en conjunto con la Secretaría de Marina Armada de México, anunció este martes 30 de mayo que se reforzarán las medidas de seguridad en la terminal aérea capitalina, lo que incluye inspecciones aleatorias a los aviones de vuelos nacionales o internacionales.

El AICM y la Secretaría de Marina señalaron a través de un comunicado que para garantizar la integridad de las personas e instalaciones, así como coadyuvar en contra del tráfico de sustancias ilícitas, habrá inspecciones de seguridad aleatorias o directas en las aeronaves nacionales e internacionales, con el equipo que a su juicio se requiera.

AICM: Inspecciones a vuelos serán con respeto a pasajeros

Estas inspecciones y revisiones aleatorias de seguridad, aseveraron las autoridades, serán con pleno respeto a la privacidad de los pasajeros, cumpliendo con los más altos estándares de seguridad y calidad.

El AICM agregó que serán inspecciones sin causar demoras innecesarias a los usuarios o viajeros, pero cuando proceda, registrando a los miembros de la tripulación y los pasajeros, así como los equipajes respectivos, puntualizaron en su comunicación conjunta el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y la Secretaría de Marina Armada de México.

AICM ordena horarios de vuelos

Cabe recordar que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el AICM, ha aplicado diferentes medidas de seguridad durante este año, y hace unas semanas pidió a las aerolíneas cumplir con los horarios de despegue y aterrizaje asignados para cada vuelo comercial.

De acuerdo con estas medidas, el AICM no autoriza el despegue si una aerolínea no respeta el horario fijado. Precisa que si el vuelo no cuenta con horario de salida, la Agencia Federal de Aviación Civil, la AFAC, no autoriza el plan de vuelo a la aerolínea.

De acuerdo con las cifras del AICM, en marzo de este año 698 vuelos fueron operados en un horario distinto al otorgado por las autoridades.