México se queda solo: alianza de 12 países se une a EU contra los cárteles

Las declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, volvieron a colocar a México en el centro del debate regional sobre seguridad. Durante una intervención pública, el funcionario aseguró que más de una docena de países del continente ya trabajan de manera coordinada con Washington en temas de seguridad y prosperidad económica, dentro de lo que denominó un grupo de naciones aliadas.

Según Rubio, existe una alianza hemisférica que busca fortalecer la cooperación frente a amenazas compartidas, entre ellas las organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico.

Los países que ya forman parte de la estrategia impulsada por Washington

De acuerdo con lo expuesto por el funcionario estadounidense, entre los gobiernos que se han sumado a esta coordinación regional se encuentran Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago.

La lista fue presentada como ejemplo de una región que, desde la óptica de Washington, avanza hacia una mayor colaboración en asuntos de seguridad.

Mientras tanto, México no fue mencionado entre los países que integran este bloque.

Trump insiste en que el problema de los cárteles tiene su origen en México

La discusión ocurre en un contexto en el que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha endurecido su discurso sobre los grupos criminales mexicanos.

Durante una intervención realizada en marzo, el mandatario afirmó que el epicentro de la violencia relacionada con los cárteles se encuentra en territorio mexicano y sostuvo que esas organizaciones son responsables de gran parte del derramamiento de sangre y del caos que afecta al hemisferio.

Las declaraciones se suman a una narrativa cada vez más enfocada en el combate regional contra estas estructuras criminales.

Guatemala también fortalece la cooperación en seguridad

Otro de los países mencionados en el contexto de esta estrategia es Guatemala.

Según la información difundida, el gobierno guatemalteco negoció con Pete Hegseth, secretario de Defensa de Estados Unidos, acciones para combatir a los cárteles mexicanos. Incluso, se ha señalado la posibilidad de operaciones contra estas organizaciones dentro del territorio guatemalteco, particularmente en zonas cercanas a la frontera con México.

Sheinbaum sostiene que México ya tiene acuerdos con Estados Unidos

Ante los cuestionamientos sobre la ausencia de México en algunos encuentros relacionados con esta estrategia, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó previamente que el país ya cuenta con acuerdos de cooperación con Estados Unidos.

“No fuimos invitados, pero no teníamos que ser invitados, nosotros desde antes ya teníamos un acuerdo con Estados Unidos”, declaró la mandataria.

Sin embargo, días después, Donald Trump aseguró que México sí habría sido invitado y sugirió que la decisión de no acudir correspondió al propio gobierno mexicano.

La diferencia entre ambas versiones ocurre mientras Washington insiste en la construcción de una red de aliados regionales para enfrentar al crimen organizado. En ese escenario, México permanece fuera de la lista de países que Marco Rubio presentó como integrantes de esta alianza hemisférica.