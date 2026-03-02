¡Golpe de 21 millones al narco! La Marina desmantela laboratorios clandestinos de cristal en Durango

La lucha contra la producción de drogas sintéticas sumó un éxito importante en el estado de Durango. En un operativo de vigilancia y rastreo, personal de la Secretaría de Marina (SEMAR) localizó laboratorios clandestinos ocultos que servían para fabricar sustancias ilícitas a gran escala.

El hallazgo se dio en las inmediaciones del poblado conocido como La Galancita, una zona de difícil acceso donde los criminales intentaban esconder sus actividades.

#OGH 🔴 Golpe millonario al crimen organizado 💥💰



En Chacala, Durango, autoridades localizaron y neutralizaron un laboratorio clandestino, destruyendo 2,400 kg de metanfetamina, asegurando miles de litros y kilos de precursores químicos e inutilizando la infraestructura

Hallan narcolaboratorio en La Galancita

Durante los recorridos estratégicos, los marinos detectaron no uno, sino dos laboratorios clandestinos equipados con tecnología para la síntesis de drogas.

En el lugar se observaron estructuras de madera y lona que albergaban maquinaria pesada, reactores y una gran cantidad de contenedores.

Toneladas de químicos peligrosos en narcolaboratorios

Lo que más llamó la atención de las autoridades fue la enorme cantidad de precursores químicos almacenados. Según el reporte oficial, en ambos puntos se incautaron:



Una tonelada de cianuro, un químico altamente tóxico.

Dos mil litros de cloro y 600 litros de alcohol.

23 tanques de gas, utilizados para alimentar los quemadores de los reactores.

¿El golpe final al CJNG? La Zar Antidrogas de EU responde



Tras el histórico abatimiento de "El Mencho" en Jalisco, el tablero de la seguridad internacional ha cambiado por completo.

Aseguran droga lista para vender en Durango

Además de los químicos, la Marina aseguró producto que ya estaba terminado y listo para ser distribuido. Se encontraron 200 kilos de la droga conocida como cristal. Estas dosis, de haber llegado a las calles, habrían representado un grave riesgo para la salud pública, pero ahora permanecen bajo resguardo de las autoridades federales.

Incautación en narcolaboratorio de Durango equival a 21 millones de pesos

Este operativo no solo frena la producción, sino que afecta seriamente las finanzas de la delincuencia organizada.

De acuerdo con los cálculos de las autoridades, todo lo incautado —sumando la droga, los químicos y el equipo de laboratorio— representa un golpe económico superior a los 21 millones de pesos. Es una pérdida significativa en la infraestructura de transporte y fabricación de estos grupos.

Desmantelan laboratorio de drogas sintéticas en Sinaloa, decomisan 800 litros de precursores químicos en un área de 3 mil m².

Vigilancia permanente en Durango

Con esta acción, la Marina refuerza su presencia en la región, una zona que por su geografía suele ser utilizada para la instalación de este tipo de laboratorios.

Las autoridades informaron que mantendrán los recorridos y la vigilancia aérea para detectar cualquier otro punto de producción que amenace la seguridad y salud de la población.